Co se týče výsledků a postavení v tabulce, tak spokojenost rozhodně nepanuje. Co se pak ale týče předvedené hry, tak částečně spokojen jsem. Hlavně s ofenzivní stránkou. Defenziva ale byla hodně slabá. Musím ale zmínit, že jsme před novou sezonou dost obměnili kádr a odešli tři zkušení defenzivní hráči. Během sezony se pak zranil i Jenda Plešek, který taktéž část sezony chyběl. Měli jsme tak velice mladý tým. Kromě čtyřicátníka Tomáše Richtera se jednalo hlavně o kluky mezi devatenácti a dvaadvaceti lety. Vím tedy, že kádr potenciál má. Navíc víme, kde nás tlačí bota.

Dají se tam najít, kromě poměrně dobré ofenzivní hry, ještě nějaká dílčí pozitiva?

Ano. I přes dost krátkou letní přípravu se nám podařilo dohnat fyzickou nepřipravenost. Dále jsme přenesli do hry některé prvky, které jsme tam přenést chtěli. A byť jsme některé zápasy zbytečně prohráli, celková tvář hry špatná nebyla. Myslím si také, že se podzim mohl hodnotit mnohem pozitivněji, kdybychom třeba udrželi nadějné vedení s Kozlovicemi nebo v silném Baťově. Měli bychom totiž o šest bodů více. Jak ale říkám, máme rozhodně na čem stavět.

Jste překvapen výkony a hlavně výsledky nováčků, kterými jsou Šternberk a Baťov?

Upřímně nevím. V krajských přeborech jsem je nesledoval. Co se ale týče Baťova, tak vím, že tam jsou kluci, kteří prošli Zlínem nebo Uherským Hradištěm. Nechci generalizovat v tom, že týmy z měst to mají vždycky snazší, ale prostě mají často kam sáhnout. My jsme naopak vesnice, a tak jsme rádi za hráče, kteří se nevešli do třetiligového kádru Hranic. Ale abych se vrátil k tématu. Určitě mají v Baťově i dobré trenéry. No a Šternberk? Budu soudit z našeho vzájemného zápasu. Tam nám paradoxně uškodilo, že soupeř dostal po čtrnácti minutách červenou kartu, zatáhl se, hrál hodně zodpovědně zezadu, chodil do brejků a z nich nám dal dva góly. Když to pak shrnu, myslím si, že oba týmy do té horní poloviny tabulky prostě patří.

Co naopak říkáte na účinkování béčka Zbrojovky, které když potřebovalo body, nasadilo prostě hráče s ligovými zkušenostmi?

Vůbec nevím, co si o nich myslet. Jaké vlastně mají ambice a priority? Ze začátku to totiž vypadalo, že si jdou jasně pro postup, aby dohnali ostatní prvoligové kluby, které svá béčka mají ve druhé či třetí lize. Oni ale jednou hrají s hráči A-mužstva a podruhé zase bez nich. A ten rozdíl tam je viditelný. Bohužel my jsme na to doplatili ve druhém kole, kdy proti nám těch ligových hráčů nasadili hned pět. A byl to také jediný tým, který nás na podzim herně předčil.

Vraťme se ale nyní zpět k vašemu týmu. Znáte už program zimní přípravy?

Ano. Kluci dostali celý listopad volno, ale už od prosince začneme první část přípravy formou skupinových cvičení v posilovně a ve fitku. Plus k tomu přidáme nějaký fotbálek. Takto to bude probíhat až do Vánoc, kdy kluci dostanou další volno a začneme pak znovu ve druhém lednovém týdnu. Budeme mít na programu i šest zápasů. Teď před sebou nemám přesný rozpis, ale bude se jednat o týmy jako Nový Jičín, Havířov, Kroměříž či Bílovec. A jelikož nedisponujeme velkým hřištěm s umělkou, domluvili jsme si tréninky v Hranicích.

Budete absolvovat i nějaké soustředění?

Na první únorový víkend máme něco v plánu. Teprve ale uvidíme, jestli to vůbec klapne. Je to zatím všechno pouze ve fázi řešení, a tak o tom nechci zatím moc mluvit.

Na co konkrétně se během přípravy plánujete po herní stránce nejvíce zaměřit?

Je to určitě ta defenzivní činnost. Rádi bychom také zvýšili v obraně konkurenci. Dále budeme chtít ještě více rozvíjet ofenzivní část, která, jak už jsem říkal, byla na podzim poměrně dobrá.

Říkáte, že chcete zvýšit konkurenci. Chystají se tedy nějaké změny v kádru?

Budeme jednat a už nyní máme nějaká jména vyhlédnutá. Samozřejmě bychom ale chtěli hlavně udržet stávající kádr pohromadě. To je priorita.

Hned na úvod jara vás čeká poměrně důležitý zápas s Bzencem, který je nyní o pouhé dva body za vámi. Připomínáte to hráčům už nyní, že prostě bude nutné šlapat na sto procent už od samého začátku, abyste se hned na startu nepropadli ještě o příčku níže?

Ještě ne. Zatím to tímto způsobem nehrotíme. Myslím, že kluci sami ví, o co jde a o co půjde. Všechno má svůj čas.

A otázka na závěr. S jakými ambicemi půjdete do jara?

Co nejdříve vyskočit nahoru do klidnějších pater a netrápit se až do konce sestupovými obavami. Co nejvíce bodů tedy získat hned na začátku. Nejlepší by bylo, kdyby se nám podařila nějaká delší šňůra. Jsem si ale vědom toho, že s tímto cílem do toho rozhodně nepůjdeme sami.