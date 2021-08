„Je to pro nás ztráta. Šli jsme si pro tři body, šance jsme na to měli. Ve druhém poločase jsme Přerov jasně přehrávali,“ hodnotil všechovický trenér Petr Zatloukal.

Spokojen nebyl ani jeho protějšek David Rojka. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli lepším týmem. Dali jsme branku po pěkné kombinaci, ale další příležitosti jsme si pokazili sami špatným řešením předfinální fáze. Z průběhu druhého poločasu jsem hodně zklamaný,“ kroutil hlavou kouč Přerova.

Jeho svěřenci využili nedůslednosti protivníka a v 18. minutě šli do vedení. Povedenou kombinaci a centr Masného poslal do sítě Tadeáš Koryčan. „To nás trošku přibrzdilo, byla to taková laciná branka. Padla kvůli tomu, že Přerov byl běhavější a v první části asi i lepší. Zaslouženě nás potrestal,“ ohlédl se Petr Zatloukal.

Ten své svěřence během poločasové přestávky nabádal k větší agresivitě. A jeho slova padla na úrodnou půdu, přestože velké vedro dávalo hráčům zabrat. „Vytvořili jsme si tlak, kluci se vydali ze všech sil. Trápí nás koncovka, několik šancí jsme promarnili,“ zmínil Zatloukal.

Zmar i při penaltě

Hlavně nevyužitá penalta po faulu na Oravu Tatran hodně mrzela. Kvapil totiž Hrdličku vychytal a následná dorážka skončila na břevnu.

Všechovice však svůj tlak stupňovaly a v 86. minutě se po standardní situaci do hlavičky položil Radek Skácel a trefil se perfektně. „Ještě jsme se pak snažili o zisk tří bodů, byli jsme v euforii a tlaku. Byli jsme přesvědčeni, že zápas zvládneme za tři body,“ doplnil trenér Tatranu.

Domácí Hoffmann ale netrefil míč, jak by si představoval. Na druhé straně šli do nadějného brejku také hosté, ale nerozuměli si opět v předfinální fázi. „To nás stálo lepší výsledek. Zápas skončil asi spravedlivou remízou,“ bilancoval David Rojka.

„Vůbec jsme nehráli aktivně a zbytečně jsme se nechali zatlačit hned od samého úvodu druhého poločasu. V naší hře se objevilo hodně nevynucených chyb. Nebyli jsme schopni déle podržet míč,“ dodal přerovský lodivod.

Oba týmy tak do divizní tabulky zapsaly první bod. Všechovice odehrají další kolo v neděli dopoledne ve Slavičíně. Viktorka zajíždí v sobotu k dalšímu derby do Hranic. Duel na stadionu Sportovního klubu je na programu od 16.30.

Tatran Všechovice – 1. FC Viktorie Přerov 1:1 (0:1)

Branky: 86. Skácel – 18. Koryčan.

Rozhodčí: Bělák – Julínek, Šustr. ŽK: Řezník, Zimčík (oba Přerov). Diváci: 200.

Všechovice: Konečný – Geryk, Zezulka, Richter, Dluhoš – P. Plešek – Hulman (37. Hostaša), Hrabovský (67. Skácel), Hrdlička – Orava – Hoffmann. Trenér: Petr Zatloukal.

Přerov: Kvapil – Řezník, Javora, Kuča (30. Omelka), Janský – Kocian – Matušík, Zimčík, Mirvald, Masný (60. Kratochvíl), Koryčan (90. Kytlica). Trenér: David Rojka.