„Teď se situace barví trošku lépe, ale už moc nevěřím tomu, že se skutečně začne hrát. Samozřejmě bychom byli rádi, ale jsem spíše negativní,“ přiznal například trenér divizních Všechovic Petr Zatloukal.

Za prvé, stále platí, že na hřišti by se správně mělo potkat pouze dvanáct hráčů. Po dvojicích vzdálených od sebe deset metrů. „Je to hodně limitující, je to špatně. Fotbal se nehraje na dvojice nebo podobně. Snažíme se to ale dodržovat. Na hřišti se střídáme a nějak se rozdělíme, jsme na to s kolegou dva,“ popsal Zatloukal to, jak zhruba Tatran aktuálně funguje.

Za druhé, týmy potřebují před prvním jarním kolem nějaký čas na přípravu. Mluví se o třech či alespoň dvou týdnech nutného tréninku. Na začátku května by zkrátka kluby potřebovaly začít s normální přípravou, ideálně i s přátelskými duely.

„Asi bychom se dokázali připravit, kluci se udržují, ale neděláme si iluze, že by to bylo perfektní,“ přiznal Petr Zatloukal.

Kdy se musí začít hrát?

Termínová listina je dle slov sekretáře krajského fotbalového svazu Pavla Petřiny připravena na start od 22. května. Pak by se měla stihnout odehrát alespoň polovina všech utkání v ročníku.

Okamžitě do zápasového vytížení ale kluby jít nemohou. Třeba ve Všechovicích stále řeší i slabší tréninkovou účast. Za Tatran hraje spousta přespolních hráčů a problémem byly i uzavírky okresů. Chybělo několik klíčových hráčů včetně bratrů Pleškových, Radima Nepožitka či hrajícího asistenta Marka Heinze.

„Někteří mají vojenské povinnosti, různé služby, ti se moc na tréninky nedostávali. Jiní to zase mají z ruky a nemohli se ukázat. Teď by se to mohlo zlepšovat,“ věří Petr Zatloukal.

Rojka: Má to vůbec cenu?

Přerovská Viktorka přes „šuškandu“ o dlouhodobějším společném tréninku také naprosto chápe nutnost inkubační doby před restartem soutěží.

„Je pravda, že některé týmy zákaz dodržovaly, některé ne. Tři týdny asi opravdu jsou minimum, ale i tak by podle mě bylo hodně zranění a dalších problémů. Soutěž by byla neregulérní,“ přiznal kouč Přerova David Rojka.

Jeho tým chce pochopitelně hrát. „Otázka, jestli to má vůbec cenu. Já osobně bych to asi už nehrál ze zdravotního hlediska. Hráči by ani neměli prostor a možnosti pro regeneraci, třeba otevřené bazény,“ nastínil bývalý ligový útočník.

Ten však zároveň vidí světlo na konci tunelu. Teoreticky by se prý mohlo s tréninky začít dříve, dokonce cítí naději na přátelská utkání.

„Zaslechl jsem nějaké informace, že snad by se to mohlo posunout k lepšímu, třeba, že by se opatření rozvolnilo na dvacet lidí. Určitě bychom si přátelák domluvili. Pokud by se tak stalo, okamžitě si s trenéry voláme,“ řekl David Rojka.

Zároveň ale přiznal: „Jsem k tomu zatím skeptický. Třeba se ale situace zlepší a stihneme to.“

Kozli konečně na hřišti

Také fotbalový areál v Kozlovicích ožil a s ním i divizní muži. „Po tak dlouhé době je pro nás dobře, že jsme mohli začít i tímto způsobem. Samozřejmě musím kluky rozdělovat do skupin. Dá se to řešit, dvanáct hráčů může pracovat se mnou na hřišti, zbytek pošlu běhat. Pak skupiny protočíme,“ popsal kozlovické trénování hlavní kouč Vlastimil Chytrý.

„Je to postavené dobře, včetně těch přátelských utkání. Teď bude záležet na vládě, jestli to v tom termínu spustí. Budeme se připravovat tak, že se podzim dohraje. Bude to pro nás ale jen příprava na další sezonu,“ uzavřel Chytrý.