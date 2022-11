Úvodní půle souboje branku nepřinesla. „Věděli jsme, že to je asi nejlepší soupeř, když pominu Zbrojovku posílenou o hráče z áčka. Slavičín je zkušený a dobře organizovaný tým, který dokáže potrestat každou chybu. My jsme na ně byli připraveni, Chytali jsme se na dva klíčové hráče Juřicu se Školníkem a hráči přesně věděli, co mají dělat. První poločas taktické pokyny plnili a soupeř se nedostal do žádné šance,“ prozradil recept trenér Všechovic Lubomír Kubica.