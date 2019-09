„Přeji novému trenérovi, který je můj kamarád, ať se kluci střelecky probudí, protože je to asi o tom vyhrát jeden zápas. Ten mančaft na to má,“ vzkázal Švehlík svému nástupci.

„Domluva s Ríšou byla rychlá, jemu jde především o přerovský fotbal. Viděl sám, že to chce nějaký impuls nebo změnu,“ řekl Deníku předseda 1. FCV Přerov Břetislav Holouš s tím, že za výměnou“ trenéra byl i zdravotní stav Richarda Švehlíka.

„Práce v klubu pro něj nekončí, je členem výboru, ale jeho zdraví je teď na prvním místě, fotbal jde zatím stranou,“ doplnil Holouš.

Vykřesání nového impulsu u A-týmu Viktorky bylo nevyhnutelnou záležitostí. Přerov se po pěti odehraných kolech divize E nachází na posledním místě tabulky bez bodu, bez vstřeleného gólu a hlavně bez sebemenšího sebevědomí.

To by mohl hráčům do žil nalít David Rojka. Ten se po ukončení hráčské kariéry dal na dráhu trenéra. Fanouškům je známý hlavně z působení v Lutíně, s nímž v roce 2018 získal titul a vloni skončil jen těsně druhý v krajském přeboru.

„Jednání s trenérem Rojkou byla rychlá a konstruktivní. Je to mladý a ctižádostivý trenér. Ví, co chce a má cestu, jak toho dosáhnout. Díky jeho hráčskému působení bude mít i respekt a autoritu u všech hráčů,“ věří Břetislav Holouš.

ROJKA: JE TO VÝZVA

Ten tak využil situace, kdy byl mladý trenér bez angažmá poté, co se nedohodl na pokračování v Lutíně. Sám Rojka měl se svým bývalým týmem vyšší ambice.

„Kluci už nechtěli tolik trénovat, spíš to chtěli hrát jen pro radost. Nedohodli jsme se, byl jsem bez práce. Byly tam nějaké nabídky, třeba z Nových Sadů, tam jsme se nedomluvili. Oslovil mě Přerov, je to pro mě výzva a posun v trenérské kariéře,“ prozradil David Rojka.

Ten po svých svěřencích požaduje fyzicky náročný fotbal.

„Chci týmu vštípit mou filozofii. Hrát agresivně s presinkem a vysokým napadáním. Přerov určitě nemá nejhorší kádr v divizi, je na čem stavět. Sezona je dlouhá a v soutěži je pět mančaftů, které vyčnívají. Zbytek je na stejné úrovni,“ myslí si nový kouč Přerova.

David Rojka se s vedením Viktorky dohodl na spolupráci v úterý, v týdnu už vedl tréninky a v sobotu jej čeká velká premiéra před domácími fanoušky. Přerov v ní od 16 hodin hostí krajského rivala ze Šumperku.