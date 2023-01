Důležitý člen základní sestavy a kabiny kvůli pracovním povinnostem míří o soutěž níž – zpět do Želatovic. „Je to pro nás obrovské oslabení, hlavně co se týče osobnosti na hřišti. Totálně nám teď chybí střední generace,“ přiznává trenér Přerova David Rojka.

Nejstarším hráčem momentálně zůstává obránce Jiří Kratochvíl, ročník 2000. „Co si budeme nalhávat, blíže máme spodní patra tabulky, takže hrajeme o záchranu. A zkušenost v boji o záchranu většinou hraje důležitou roli. Budeme muset někoho sehnat,“ ví hlavní kouč.

To se ale i vzhledem k omezeným možnostem klubu nemusí podařit. Na druhou stranu, mladý kádr Přerova pospolu hraje divizi pod Rojkou de facto již třetím rokem. A v minulé sezoně skončil na druhém místě tabulky.

„Nedělal bych z toho tragédii. Pro zkvalitnění kádru bych ale nějaké hráče uvítal. Není nás totiž moc. Zatím ale nikoho nemám. Uvidíme, co se vyvrbí během ledna a února. S kádrem ale moc hýbat nechci. Naše hra nebyla špatná, bohužel jsme dopláceli na špatnou koncovku,“ myslí si Rojka.

Ten bude tradičně spíše sázet na mládí. Z HFK Olomouc s týmem trénuje 21letý univerzál Tomáš Svrčina. Z dorostu se pak ke kádru připojili 18letý Filip Kuča a 17letý Dan Pistovčák.

Matúš byl jako „taťka“

Mezi tahouny jeho výběru by měl nadále patřit 20letý středopolař Petr Mirvald, o kterého byl již v minulosti zájem z vyšší soutěže. Záložník ale zůstává v Přerově.

„Ambice jsou hlavně nespadnout. Odchod Matúše (Tomáše Matušíka) nás trošku zamrzel, byl to trošku náš taťka. Myslím, že se s tím popereme. Nebude to horší než střed tabulky,“ věří Mirvald, který si pochvaluje dobrou partu.

„S klukama si sedneme, jsme všichni skoro stejný ročník,“ říká. „Loni jsme se stresovali z toho, že nedáváme góly, což pak mělo vliv na celý zápas. Musíme se zklidnit v koncovce a makat jeden za druhého. Jinak to nejde.“

Na úvod přípravy celý tým čekal nepopulární Cooperův test. Mezi nejlepší běžce tradičně patřil Petr Mirvald.

„Začátek přípravy je těžký pro každého. Někteří kluci nic nedělali, občas se váleli, ale myslím, že jsme to všichni v pohodě zvládli. Nebylo to zas tak hrozné a rozdíly nebyly až tak velké,“ hodnotí záložník.

On sám se během zimy rozhodně nenudil. „Byli jsme pořád na horách. Běžkoval jsem a lyžoval. Lyžák mi dal trošku zabrat,“ usmál se.

V profesionální soutěži by mu ale kvůli riziku zranění podobné kratochvíle asi neprošly. „My jsme tohle měli striktně zakázané,“ prohodil bývalý ligový útočník David Rojka. „Trošku jsem se zranění obával. Do fotbalu chci teď trošku vlétnout,“ zmínil Petr Mirvald.

Ve 20 letech sám cítí, že je nejvyšší čas vyzkoušet také angažmá ve vyšší soutěži. „Jasně, že jo. Chci se za ty tři roky, co jsem v divizi, už někam posunout. Myslím si, ze na to mám a když začnu víc makat, mohlo by to klapnout,“ věří záložník.

Teď před ním ale leží záchranářská práce. Je potřeba co nejdříve Přerovu pomoci k udržení divize.

