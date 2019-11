„Máme závěrečnou, alespoň to můžeme pořádně oslavit, snad to tam nespadne,“ radoval se trenér Viktorky David Rojka.

Ten musel po posledním domácím utkání řešit neúnosné napětí uvnitř týmu. Spory kabiny s ukrajinskou dvojicí Vasyl Dan a Mykola Hats vyústily v potyčku spoluhráčů přímo na hřišti. Výsledek? Oba Ukrajinci v Přerově skončili a do Hodonína tým odjel bez nich.

„Po tom incidentu jsme se s vedením i klukama v kabině domluvili, že takhle to dál nejde. Myslel jsem, že to není až tak vyhrocené, ale bylo. Museli jsme to rázně ukončit, takže oba u nás skončili. Kabinu to semklo, hráči bojovali jeden za druhého,“ řekl kouč Rojka.

Nutno říct, že za sobotní senzací stojí i pořádná dávka štěstí. „Vytěžili jsme z minima maximum. Měli jsme asi tři šance a dali dva góly. Hodonín jich měl nespočet. Kluci ale bojovali jeden za druhého, odměnou bylo štěstí,“ věří David Rojka.

O oba góly Přerova se postaral Tomáš Blažkovský. Hostující útočník rozhodl v 67. minutě po jediném rohovém kopu Viktorky v utkání. Domácí přes nápor skórovali jen jednou, posledních deset minut už na nich byla vidět křeč a beznaděj.

„Je mi kluků z Hodonína i malinko líto, ale takový je fotbal. V zimě teď alespoň máme klid na práci. Nachystáme se, zkusíme posílit kádr a snad v klidu odehrajeme jaro,“ uzavřel David Rojka, který je hlavním strůjcem výsledkového zlepšení Viktorky. Tým po jeho příchodu v osmi zápasech uhrál třináct bodů a dokonce se posunul před Šumperk na 11. místo tabulky, kde také přezimuje.

FK Hodonín – 1. FC Viktorie Přerov 1:2 (0:1)

Branky: 50. Helísek – 25. a 67. Blažkovský. Rozhodčí: Šimeček – Mayer, Dedek. Diváci: 160.

Přerov: Bělík – Kratochvíl, Koplík, Václavíček, Zimčík – Malenda (83. Berky), Šlajs, Kocian, Masný (57. Chuda) – Bielko – Blažkovský. Trenér: David Rojka.