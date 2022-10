„Na Vsetín si věříme, je to třetí zápas, co jsme od něj nedostali ani gól,“ připomněl David Rojka i předešlý domácí triumf 3:0 z dubna.

Přerované měli i tentokrát od začátku zápasu viditelnou převahu, opět si však pohrávali s fotbalovou štěstěnou i nervy lodivoda Rojky. Nevyužitých šancí byla spousta.

Když už to vypadalo, že špatně řešené brejky budou stát Viktorku další dva body, ujala se situace z 89. minuty.

„Po celý zápas jsme hráli presing, Vsetín měl proto hodně ztrát, ale na koncovce musíme pracovat dál. Naštěstí jsme závěrečný brejk vyřešili tak, jak jsme měli,“ oddechl si David Rojka.

„Vzadu jsme pracovali dobře, hráli jsme nahoře a nezalezli, odměna přišla až na konci, ale hlavně, že přišla. Pro nás je to důležité vítězství,“ uvědomuje si Rojka.

Přerov totiž na výhru čekal tři utkání a před zápasem byl na předposlední pozici. „Je to výhra s nulou, navíc po takovém závěru. Mladé kluky by to mohlo nakopnout, svým způsobem to bylo nejsladší vítězství,“ uvědomuje si David Rojka.

V sobotu od 15 hodin hostí Viktorka dosud neporažený Šternberk a přes postavení v tabulce se nebude cítit jako outsider. „Už taky jednou musí prohrát, doufám, že to bude u nás,“ přeje si přerovský kouč.

FC Vsetín – 1. FC Viktorie Přerov 0:1 (0:0)

Branky: 89. Mirvald.

Rozhodčí: Sivera – Mrkvica, Brezáni. ŽK: Dulík, Šulák, Hretsaičuk – Kašpárek, Kocian. Diváci: 100.

Přerov: Mikeš – Kratochvíl, Kuča, Javora, Řezník – Kocian – Masný (78. Caletka), Repček (92. Zimčík), Mirvald, Matušík (93. Kytlica) – Kašpárek. Trenér: David Rojka.