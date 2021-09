„To je fotbal, patří to k tomu, o to větší náboj bude zápas mít,“ těší se David Rojka.

„Překvapilo mě to, přišel, nastoupil v základu, dal dva góly, to asi nečekal nikdo,“ usmívá se Rojka, za kterého Chuda ještě nedávno zaskakoval na lavičce A-týmu Přerova.

„V kontextu celého zápasu jsme si ale výhru zasloužili. Mrzí mě jen ta standardka a asi patnáctiminutový výpadek. Stál proti nám také mladý a rychlý mančaft, byl to zase trošku jiný soupeř. A byl z toho pěkný zápas na vysoké úrovni,“ zmínil David Rojka.

„Měl jsem z toho po poločase dobrý pocit, pochválil jsem kluky, ale asi to nespadlo na úrodnou půdu. Nezachytili jsme úvod druhého poločasu a soupeř zaslouženě vyrovnal,“ uznal Rojka.

Přitom Valaši vedli už ve třetí minutě, kdy se po standardní situaci prosadil domácí kanonýr a kapitán Martin Výmola. „To mě dost naštvalo, na to jsem háklivý. To jsou góly zadarmo,“ kroutil hlavou přerovský kouč David Rojka.

