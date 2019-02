O jedinou branku přátelského duelu se ve 35. minutě postaral prostějovský Jakub Šlajs, který naposledy hostoval v Hněvotíně a na zkoušce v Přerově zatím vypadá hodně slibně.

„Jevil se v tom utkání velice dobře. Je to kluk, který může hrát ve středu zálohy ofenzivního i defenzivního záložníka, umí být kreativní,“ vyzdvihl středopolaře přerovský trenér Richard Švehlík.

Ten proti pátému týmu krajského přeboru věřil ve výraznější převahu. Na obou stranách ovšem bylo vidět dost nepřesností.

„Byli jsme mírně lepším týmem, očekával jsem, že bychom se mohli prosadit výrazněji, nicméně třikrát nás výborně vychytal gólman Čech,“ pochválil Švehlík soupeřova brankáře.

Nejen s jeho výkonem byl spokojen kouč Želatovic Ondřej Mrázek.

„Z naší strany slušné utkání, dobře jsme bránili, kluci byli nahecovaní a měli chuť do hry. Nestačili jsme akorát silově, jde vidět, že kluci z divize jsou na osobní souboje víc připraveni. Kluky ale můžu pochválit,“ ohlížel se Mrázek.

Místo matušíka Heger?

Ten musí přes zimu řešit jediný, avšak zato zásadní odchod. Do Rapotína se přesouvá velká opora týmu – Tomáš Matušík. Želatovičtí však mají vyhlídnutou velice kvalitní náhradu. Kozlovického Tibora Hegera, který v poslední době dostával v ambiciózním kádru Kozlů méně příležitostí.

„Má nějaké požadavky, chtěl by tam hrát víc, tak uvidíme, jestli mu trenér Matějka vyhoví. My musíme jen čekat, jak se domluví, byla by to náhrada a posílení levé strany, která by zase byla zkušenější,“ uvědomuje si Mrázek.

Viktorka stále nemá Ukrajince

To Viktorka má už za sebou krátké soustředění v Luhačovicích (6. - 10. února), kde si také připsala skalp místního účastníka zlínského krajského přeboru.

„Jsem spokojen, měli jsme perfektní podmínky k přípravě, jediným stínem bylo, že jsme nebyli po celou dobu kompletní, někteří hráči se kvůli pracovním povinnostem dostavili až v pátek navečer. Jinak to splnilo účel,“ pochvaloval si Richard Švehlík.

Ten zatím stále nemá k dispozici slíbené ukrajinské posily, jejich působení v Přerově zatím není dotaženo do konce.

„Věřím, že tento týden už se dostaví a nastoupí,“ zmínil závěrem Švehlík.

1. FC Viktorie Přerov – FC Želatovice 1:0 (1:0)

Branka: 35. Šlajs.

Přerov: Sohlich (46. Minařík) – D. Hrabal, Omelka, Václavíček (46. Krejčíř), Bubeník – Koplík, Rybka (46. Masný), Šlajs, Zimčík – Blažkovský (46. D. Chuda), Berky (70. Rybka). Trenér: Richard Švehlík.

Želatovice: Čech – Calábek, Koutný, Skopal, Š. Tomek – K. Tomek, Lu. Dlouhý – Cagaš, Zapletal, T. Čtvrtníček – Mackovík. Střídali: Klimek, Král, Stavěl, J. Matušík, Koplík. Trenér: Ondřej Mrázek.