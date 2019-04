Pro hosty z Přerova začalo utkání velmi dobře a hned v 10. minutě otevřel skóre Koplík. Jenže o šest minut později vyfasoval červenou kartu brankář Sohlich.

„Byla tam hrubá chyba v naší rozehrávce. Gólman musel jít proti hráči, fauloval, byl poslední v tom momentu, takže červená karta byla udělena asi správně,“ uznal přerovský trenér Richard Švehlík.

Domácí si ale s přesilou moc rady nevěděli a předposlední tým tabulky divizní skupiny E byl na hřišti lepší.

„Přerov hrál natolik dobře, že nás do šancí nepouštěl. Vůbec jsme se nedostávali do hry, prohrávali jsme souboje. Na kluky jsem musel zvednout hlas. Řekli jsme si, že to zjednodušíme a nakonec se nám to vyplatilo,“ popisoval kouč holického celku Jaromír Lukášek.

Jenže i přes zlepšení jeho tým v 66. minutě inkasoval druhý gól ze standardní situace. Brankáře Kubicu nachytal Zimčík.

„Nechápu, jak měl gólman Kubica postavenou zeď,“ kroutil hlavou trenér domácího celku Lukášek.

Během posledních dvaceti minut se holičtí fotbalisté přece jen dostali do řady gólovek a dvě z nich proměnili. Nejprve se trefil hlavou kapitán Krejčí a z poslední akce zápasu vyrovnal střídající Vlk.

„Chtěli jsme vyhrát, nicméně musím ocenit, že Přerov byl opravdu důstojným soupeřem. Prohrávali jsme zaslouženě, protože jsem v prvním poločase nepředváděli, co jsme chtěli. Zápas jsme zremizovali díky zlepšení ve druhé půli. Měli jsme víc šancí, které jsme neproměnili, ale za remízu můžeme být rádi,“ uznal kouč Lukášek, jehož tým zůstává na dvanáctém místě tabulky a v příští kole se představí na půdě vedoucího Slavičína.

Přerov se první jarní výhry nedočkal a jeho fotbalisté opouštěli pažit velmi rozmrzelí.

„Hráče chci pochválit, pětasedmdesát minut jsme hráli v oslabení. V prvním poločase jsme byli lepší, měli jsme další šance. Když jsme dali gól na 2:0, tak jsem myslel, že zápas už dotáhenme. Bohužel jsem nezvládli koncovku,“ litoval kouč Švehlík.

„Výsledek je vzhledem k vývoji zápasu asi spravedlivý, nicméně jsme to při troše štěstíčka měli uhrát do vítězného konce. Jsme zklamaní,“ přiznal trenér Přerova, jehož tým se v příštím kole v sobotu doma utká s Frýdlantem nad Ostravicí.

1. HFK Olomouc – 1. FC Viktorie Přerov 2:2 (0:1)

Branky: 70. Krejčí, 90. Vlk - 10. Koplík, 66. Zimčík. Rozhodčí: Petr – Slováček, Mach. ŽK: Koplík (P.). ČK: 16. Sohlich (P.). Diváci: 70.

HFK: Kubica – Juráš, Kubáč, Buček, Henkl (75. Vlk), Krejčí, Krumpolc, Cikryt, Stoklasa, Petržela (87. Malenda), Rajnoha. Trenér: Jaromír Lukášek.

Přerov: Sohlich – Bubeník, Hrabal, Koplík, Václavíček – Krejčíř (82. Dlouhý), Kocian, Bielko (17. Bělík), Blažkovský, Zimčík (68. Šlajs) – Havlíček. Trenér: Richard Švehlík.