Jaké pro vás bylo čekání na návrat do tréninkového procesu s týmem?

Čekání bylo fakt dlouhé, pro mě i pro hráče. Plnit ty individuální plány není jednoduché, sám jsem si tím prošel a vím, co to obnáší. Jsme rádi i za hráče, že můžeme být na hřišti s balonem. Je to úplně něco jiného, než sám běhat po lese.

Jak vlastně nyní vaše příprava probíhá?

Kluci začali jako jedni z prvních už minulý týden. Podmínky nám to v omezeném režimu po deseti lidech umožnily. Teď jsme tedy naběhli na druhý týden, čekáme, až se opatření ještě více rozvolní, aby už to mohlo být de facto takové, jak jsme všichni zvyklí.

Jaké pociťujete nyní největší změny oproti normálu?

Hlavně se nemůžeme sejít všichni v šatně. Musíme trénovat po skupinkách, kontakt je taky nějak omezený. Do hry až nějak moc nechodíme, to je hlavní rozdíl.

Mrzí vás, že se sezona nerozeběhla? Nebo jste rád, že odpadly i ty nejmenší sestupové starosti?

Já jsem úkol splnil. Vedení chtělo záchranu (směje se). V nadsázce je tohle splněno. Naše příprava ale proběhla kvalitně, přivedli se na divizi nadstandardní hráči. Za mě je to škoda, že se nehrálo, nemohl jsem kluky vidět v akci.

Kádr zůstane pohromadě i pro další sezonu?

Už to asi můžu odtajnit. Musíme hlavně vyřešit pozici stopera, protože po strašně dlouhé době končí ikona přerovského fotbalu Venca Václavíček. To je citelné oslabení na hřišti i v kabině. Něco se nám rýsuje, snad to klapne.

A co posily, které přišly v zimě? Zůstávají?

Martin Bernard s Lukášem Kaďorkem by měli pokračovat. Navíc se nám ještě rýsují další hráči z devatenáctky Sigmy a Slovácka. Uvidíme, jak jednání dopadnou, ale snad by to mohlo klapnout.

Chystáte už i nějaká přátelská utkání?

Teď budeme trénovat úterý a čtvrtek, později pak v sobotu přidáme přátelské zápasy. Začínáme už 16. května. Čekají nás pak třeba duely s Novými Sady, HFK Olomouc nebo Lutínem. Něco ještě řešíme. Sezonu bychom chtěli ukončit v sobotu 13. června tady doma se Šternberkem. Pak kluci dostanou volno.

Takže teď nepůjde o extrémně dlouhou „letní“ přípravu?

S tou začneme pak klasicky v červenci. Nechci trénovat kontinuálně, podle mě je to v těch vedrech nesmysl. Kluci dostanou v polovině června volno.