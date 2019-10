Viktorka urvala bod v závěru. S chováním ale musíme něco dělat, ví Rojka

Rozpaky panovaly v šatně přerovské Viktorky po sobotní remíze 3:3 s do té doby pátým Stráním. Domácí Přerov sice srovnával v 85. minutě na 3:3, v první půli ale šel do vedení 2:0, které během pěti minut ztratil. Co víc, povolil soupeři jít do poločasového vedení 2:3.

Fotbalisté Viktorie Přerov. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek