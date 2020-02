„Myslím si, že zasloužená výhra. Šedesát minut jsme byli lepším týmem. Pak už to nebylo tak, jak bych si představoval. Přijeli jsme ale v hodně omlazené sestavě,“ pochvaloval si přerovský trenér David Rojka.

Bývalý ligový útočník nechal odpočívat jak posily Lukáše Kaďorka s Martinem Bernardem, tak i kapitána Ondřeje Václavíčka či dalšího defenzivního matadora Petra Bogdaně. Nenastoupil ani gólman Petr Bělík, šanci v bráně tak dostal mladíček Kuba.

„Potenciálním oporám jsem dal volno, ať dostanou šanci i hráči z devatenáctky, která měla tento víkend volno. I s ohledem na to, že hrajeme v Hranicích, jsem nechtěl tolik odkrývat karty,“ vysvětlil David Rojka.

Hned deset hráčů dorosteneckého věku tak v Hranicích za Přerov vyběhlo na trávník. A výchovu přerovských fotbalistů ukázali ve velmi dobrém světle. Viktorka šla ve druhé půli už do vedení 3:0.

„Kluci mě v prvním poločase mile překvapili. Hráli jsme dobře kombinačně, po stranách, s centry. Kdyby první poločas byl 5:0, nikdo se nemohl divit. V závěru jsme trošku šlapali vodu. Ale vyhrát 3:1 je pro mladé kluky povzbuzení do další práce,“ byl spokojen Rojka.

Tatran se chytil až v závěru

Všechovice, které stále hlavně v defenzivě řeší hráčské trable, nastoupily i s exreprezentantem Markem Heinzem ve středu zálohy. Tatran kvalitu směrem dopředu ukázal ale až v posledních deseti minutách, kdy snížil z přímého kopu Hrdličkou, nastsřelil břevno a byl hodně nebezpečný.

„Podařilo se nám vstřelit gól a kluci se nadechli. U nás je to hodně o sebevědomí. Nevyhráli jsme už několik zápasů, takže kluci jsou dole. Jak kdybychom šli na hřiště už poražení. Chybí agresivita a chuť s tím něco dělat, to mě trošku štve,“ přiznal všechovický kouč Zbyněk Vinklar.

„Musíme do zápasů lépe vstoupit. Něco si před zápasem řekneme, že na ně vlétneme, co nebudeme dělat na hřišti, pak se ale opakují pořád stejné chyby. Hledáme cestu ven, zatím je to stále hledání. Nemáme klasické stopery, hráči hrají na netradičních postech. Je to těžké, ale nemůžeme fňukat,“ uzavřel Vinklar.

Tatran Všechovice – 1. FC Viktorie Přerov 1:3 (0:2)

Branky: Hrdlička – Chuda, vlastní, Kuča.

Všechovice: Konečný – Mikulenka, Geryk, Merta, Dluhoš – Hulman, Kelnar, Heinz, Rolinc, Hostaša – Hrabovský. Střídali: Šindelek, Rakovský, Hrdlička, Vanduch, Páleník. Trenér: Zbyněk Vinklar.

Přerov: Kuba – Caletka, Koplík, Kuča, Kratochvíl - Zimčík, Bielko - Jaš, Blažkovský, Braun – Chuda. Střídali: Masný, Tichavský, Jánský, Kocian, Mirvald, Havlíček. Trenér: David Rojka.