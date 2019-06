No a teď přijel předposlední Přerov, který Bruntálu nadělil neskutečnou čtyřgólovou nadílku a triumfoval 4:1. Hattrickem vše režíroval Lukáš Berky. Zimní posila z Bystřice pod Hostýnem, která však na jaře nedostávala moc prostoru. Nevídané.

„Je to moje první sezona v divizi, z krajského přeboru tam byl přeci jen velký skok, takže se mi na to trošku hůř zvykalo. Ale v Bruntálu jsme hráli celkově dobře směrem dopředu,“ pochvaloval si hrdina utkání.

„První gól jsem dal po krásně vypracované akci už odzadu, šel jsem sám na gólmana a naštěstí jsem to dobře vyřešil. Ten druhý byl trošku šťastný, tam jsem to spíš do brány donesl. No a třetí? Zase krásná týmová akce už od obrany. V šestnáctce už si umím poradit,“ ohlížel se Lukáš Berky za svým prvním divizním hattrickem.

Ten ale vůbec nemusel přijít, nebýt absencí jiných útočníků – Davida Chudy a Ondřeje Havlíčka, kterým trenér Švehlík v posledních utkáních dával přednost. A možná to byla chyba.

„V prvních zápasech na jaře jsme mu dali šanci, tam to moc nelepilo, tak jsme dali prostor třeba Havlíčkovi. Možná jsme v tomhle i zazmatkovali,“ uznal Richard Švehlík, který pochopitelně svého střelce chválil. „Hrál výborně. Už v trénincích pracoval dobře, vypadal, že umí dávat góly,“ zmínil kouč.

Záchrana je neminula

Viktorku v Bruntálu nastartoval vlastní gól Michala Galuse, pak už to byl Berkyho koncert. Trenér ale mohl být spokojen s celkovým výkonem týmu, který na lavičce dokonce doplnili dorostenci Otáhal a Ondrouch, oba se ve druhé půli dostali do hry.

„Předvedli jsme nadstandardní výkon. Velmi dobře jsme pracovali při presinku, z toho padl i úvodní vlastní gól. Měli jsme celý zápas více ze hry, hráči dobře pracovali, byli jsme tentokrát i hodně nebezpeční,“ pochvaloval si Richard Švehlík.

Cesta autobusem z Bruntálu domů tak byla veselá. Třešničkou na dortu je fakt, že Přerov pochopitelně neminula ani jistota záchrany v divizi, k té by ale stačil bod či ztráta Ústí, které dle očekávání padlo s vedoucím Slavičínem.

Viktorka by se ráda podobným výkonem rozloučila i s vlastními fanoušky. Poslední duel sezony odehraje doma v sobotu od 17.30 proti Havířovu.

FC Slavoj Olympia Bruntál – 1. FC Viktorie Přerov 1:4 (1:3)

Branky: 33. Krajčovič – 12. Galus vl., 17., 42. a 56. Berky. Rozhodčí: Galář – Marek, Koláček. ŽK: Kovařík, Vitoul – Bubeník, Bielko. Diváci: 380.

Přerov: Bělík – Hrabal, Václavíček, Dlouhý, Bubeník – Bielko – Rybka (63. Otáhal), Šlajs, Zimčík, Blažkovský (85. Ondrouch) – Berky (79. Krejčíř). Trenér: Richard Švehlík.