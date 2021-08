Klíčový moment celého utkání přišel ve 30. minutě. Pravý bek Řezník přišel o míč, stoper Javora byl daleko od střelce Jakuba Žůrka, který tak rozhodl o výhře hostů.

„Chtěli jsme hrát fotbal, bohužel to dneska nevyšlo. Udělali jsme hloupou chybu, ale kluky za to hanit nebudu. Chtěli to vyřešit fotbalově a byl z toho laciný gól,“ ohlédl se David Chuda, který podruhé zaskakoval za hlavního kouče Rojku, který je na dovolené.

Pořádná „derniéra“ jej ovšem čeká ve středu. Přerov ve 2. kole MOL Cupu přivítá druholigovou Líšeň.

„Líšeň je výborná, kousíček jí chyběl, aby postoupila do ligy. Bude to pro nás křest ohněm. My se musíme soustředit sami na sebe, co nejvíce jim to ztížit, snažit se držet je na uzdě. Všichni si samozřejmě přejeme, aby to neskončilo ostudou,“ zůstává David Chuda nohama na zemi.

„Chtěl bych pozvat lidi, ať přijdou kluky povzbudit. Myslím si, že si to zaslouží,“ uzavřel.

Atraktivní pohárové utkání je na programu ve středu 1. září od 17 hodin.

1. FC Viktorie Přerov – FC TVD Slavičín 0:1 (0:1)

Branka: 30. Žůrek.

Rozhodčí: Malimánek – Poláček, Dorotík. ŽK: Omelka – Kalus, Vincour, Školník. Diváci: 150.

Přerov: Kvapil – Kratochvíl, Omelka, Javora, Řezník (82. Cetkovský) – Mirvald, Zimčík (65. Kytlica) – Masný (79. Blažkovský), Bielko (46. Kocian), Matušík – Koryčan. Trenér: David Chuda.