Pohledným, avšak prohraným zápasem se s divizním ročníkem rozloučili fotbalisté přerovské Viktorky. Proti Havířovu mohli jít v první půli do vedení, své šance ale nevyužili, což soupeř potrestal a po změně stran si došel pro výhru 2:0.

Fotbalisté Přerova (v bílém). Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Určitě jsme nebyli týmem, který by to odevzdal zadarmo. Nemůžeme se za předvedený výkon stydět. Musíme přiznat, že soupeř byl lepší, ale ne výrazně. Kdybychom šli do vedení, mohlo to vypadat jinak,“ hodnotil utkání trenér Přerova Richard Švehlík.