„Žádná nervozita. Všechny kluky znám, takže úplně v pohodě. Mám z toho dobré pocity,“ hlásil teprve 30letý David Chuda po tréninku.

„Myslím, že bude pokračovat v tom, co nastolil David Rojka. Všechny nás zná, trénoval nás odmalička, myslím, že nás kvalitně připraví na sezonu,“ věří i stoper Patrik Javora, který ve 22 letech patří mezi nejzkušenější přerovské hráče.

„Vidím tady spoustu mladých kluků, kteří mají chuť se o to poprat. A my se o to popereme a věřím, že to bude určitě lepší než minulou sezonu,“ říká stěžejní obránce Viktorie optimisticky.

Jak se on sám cítil po prvním tréninku? „Bylo to pro nás docela náročné, po dlouhé době, co jsme nebyli na hřišti. Pokud jsme odmakali individuální přípravu, co jsme měli, budeme ale připravení dobře,“ věří Javora.

„Jsem mile překvapený z výkonnosti, co mi kluci naposílali. Teď už to jen potvrdit na hřišti,“ doplnil ho David Chuda.

V Kozlovicích skončil trenér Rolinc. Nahradí jej expert a mistr Evropy

Času je málo

Fotbalisté 1. FC Viktorie Přerov v pondělí odstartovali společnou letní přípravu na sezonu 2023/24. David ChudaZdroj: Deník/Ivan Němeček

Pondělní úvodní trénink byl hlavně o fotbálku. Dorazilo šestnáct hráčů, krajní bek Jiří Kratochvíl kvůli zranění plnil spíše roli asistenta. „Staří“ Viktoriáni ve vysokém tempu proháněli mladý tým v rozlišovácích.

„Bohužel nás trošku trápí zranění hlavně v obranné řadě. Jinak jsem ale spokojený,“ řekl David Chuda.

Ten svým svěřencům dále připravil další tréninkovou jednotku na oválu a už ve středu se Přerov představí od 18.30 v přípravném utkání v Želatovicích. Další týden pak Viktoriáni v domácích podmínkách absolvují soustředění se dvěma tréninky denně.

„Tam do toho ještě hodně kopneme. Bude tam i box, power jóga, kola, turnaj v tenise. Dva dny volno a v neděli už nás čekají Čechovice,“ naráží David Chuda na fakt, že už 23. července se Viktorka v 1. předkole MOL Cupu utká od 17 hodin v Čechovicích s domácím vítězem krajského poháru. „V podstatě to ani není příprava. Navazujeme tam, kde jsme skončili,“ má kouč jasno.

Pokud by Přerov splnil roli favorita a postoupil, v sobotu 29. července by ho pak doma čekalo derby s Kozlovicemi v rámci dalšího předkola domácího poháru. První mistrovské utkání Viktorka odehraje 5. srpna doma se Skašticemi.

Kádr bude opět mladý

Odchodům se Přerované dle všeho nevyhnou. Na zkoušce v třetiligových Kvítkovicích jsou záložník Petr Mirvald s útočníkem Davidem Kašpárkem. Oba borci byli pro přerovskou hru stěžejní.

„Samozřejmě jim držíme palce, aby jim to vyšlo, byl by to posun. Pokud by se jim to náhodou nepovedlo, rádi je uvidíme zpátky, to je jasné,“ zmínil David Chuda s úsměvem.

Mirvald chce v MSFL do základu: Kozlovice? Nevím, co by se muselo stát

Je tedy jasné, že v úplynulém ročníku předposlední Přerov nutně potřebuje doplnit kádr. „Máme osloveno hodně hráčů z vyšších soutěží. Čekáme, jak to dopadne, jestli se ve svém klubu vejdou nebo nevejdou do kádrů. Měli jsme oslovené i hráče ze Sigmy, těm se ale zrovna v béčku daří, tak uvidíme. Určitě ale musíme tým o dva až tři hráče ještě posílit,“ dobře ví Chuda.

Zatím jedinými posilami tak zůstávají 21letý útočník Jakub Braun z Želatovic a o dva roky starší záložník Jan Kudlička z Brodku u Přerova. Věkem do týmu zapadnou ideálně, nad jejich výkonností po skoku do vyšší soutěže ovšem visí otazník. „Jsou to jasné posily a já na ně na podzim budu sázet,“ prozradil David Chuda.

Z Brodku do divize. Jan Kudlička odmítl Dub a čeká ho dřina: Bude to ostré

Návrat starých známých?

Na prvním tréninku Viktorky se objevily i známé přerovské tváře Tomáš Kytlica a Michal Zimčík. Podobně zkušení borci by se Chudovi rozhodně hodili, oba hráči však mají své angažmá v Rakousku.

„Jsou to výborní fotbalisté a kamarádi. Bylo by ale velice těžké je odtud vykoupit. Ale pokud neseženeme útočníka, Kytlicovi nedáme na výběr a bude se muset vrátit,“ zasmál se trenér.

„Zkušení hráči stojí spoustu peněz. To tady v Přerově nemáme. Když se nepovede nikoho takového přivést, budeme hrát s tím, co máme. Ten mančaft může být určitě úspěšný i bez starších hráčů,“ uzavřel už vážně David Chuda.

Přípravná utkání 1. FCV Přerov:



Želatovice – Přerov (ST, 18.30)

Přerov – Zlín U19 (SO, 10.00)

Hlubina – Přerov (19. 7., 17.00)

MOL Cup:

Čechovice – Přerov (23. 7., 17.00)

Přerov – Kozlovice (29. 7., 17.00)*



*pouze v případě postupu přes Čechovice