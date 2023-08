/ANKETA/ Fotbalisté Přerova si vstup do nové divizní sezony a soutěžní premiéru trenéra Davida Chudy představovali jinak. Zkušenější a posílený soupeř ze Skaštic přetavil svou jasnou dominanci v prvním poločase ve dva góly, po změně stran jen zázrakem nepřidal další trefy. Viktorka měla šanci na zvrat o to menší, že od 57. minuty hrála v deseti po hodně diskutabilní červené kartě.

Přísná červená karta pro Martina Repčeka v utkání Přerov - Skaštice | Video: Deník/Ivan Němeček

„Řeknu, že k výkonu rozhodčích se nebudu vyjadřovat. To ať udělá delegát, nebo ten, kdo to má na starosti,“ nechtěl situaci David Chuda komentovat, emoce bezprostředně po velice přísné žluté kartě pro Martina Repčeka tryskaly z celého přerovského celku, žlutou kartou to odnesl kapitán Viktor Kocian a později i sám Chuda.

Co se stalo? Viktorka mohla jít na půlce do přečíslení čtyři na tři, Repček předal míč na pravou stranu a po odehrání se dostal do kolize s Lukášem Motalem. Ten přerovského záložníka už bez míče fauloval první, poté po kontaktu s přerovským hráčem upadl.

VIDEO: Přísná červená pro Repčeka

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Rozhodčí Prokůpek udělil žlutou kartu oběma hráčům, Repček už ale byl napomínán v prvním poločase. Výsledkem bylo přísné vyloučení hráče Viktorky.

„Červená karta nás mohla přibrzdit v nějakém potenciálním rozletu, po ní už se utkání jen dohrávalo. Soupeř byl natolik kvalitní, že nás k ničemu nepustil,“ uznal David Chuda.

Zkušený výkon Skaštic

Pravdou je, že rozhodovala první půle. V té nejprve dostala příliš prostoru velká skaštická posila Jan Gojš, navedla si míč na silnější levačku a střelou k tyči otevřela v 15. minutě skóre.

Vyrovnat mohl o chvíli později právě Martin Repček po výborném pasu Kudličky, v největší a jediné šanci Přerova v zápase ale nechal vyniknout hostujícího gólmana Vrbu.

Druhý gól opět zařídil Gojš, jehož další střelu Mikeš pouze vyrazil k Davidu Menšíkovi. Skaštice o výhře 2:0 rozhodly v první půlhodině, po celý první poločas diktovaly tempo hry, trpělivě kombinovaly a své šance využily.

„Prohráli jsme zaslouženě. Soupeř ukázal daleko větší kvalitu, vytvořil si více příležitostí. Naše hra byla pomalá. Na Skaštice jsme nestačili,“ mrzelo Davida Chudu.

Zkušenosti tak na úvod nové sezony zvítězily nad přerovským mládím, nejstarším hráčem Viktorky je posila z Brodku Jan Kudlička (ročník 2000). V základní sestavě nastoupili také 19letý hráč Sigmy Olomouc Pavel Janyška i teprve 17letý útočník Patrik Jakubowicz, který se blýskl v generálce se Šternberkem (prohra 2:3) dvěma góly.

„Svezli se s výkonem týmu. Nešlo to dnes našim zkušenějším, nešlo to ani těm mladším. Nebylo to pro nás vydařené utkání,“ kroutil hlavou Chuda.

„Je to smutná porážka. Čekali jsme, že to bude minimálně vyrovnané utkání. Musíme si nalít čistého vína. Vyrovnané to nebylo. Máme hodně, hodně na čem pracovat,“ uzavřel David Chuda.

Druhé utkání odehraje Přerov v pátek večer (18.30) na horké půdě Baťova.

1. FC Viktorie Přerov – TJ Skaštice 0:2 (0:2)

Branky: 15. Gojš, 31. Menšík.

Rozhodčí: Prokůpek – Šimoník, Korch. ŽK: Javora, Kocian, Barun, Chuda – L. Motal. ČK: 57. Repček (po 2. ŽK). Diváci: 219.

Přerov: Mikeš – Janyška (76. A. Kocian), Kuča, Javora (86. Vařecha), Řezník – V. Kocian (86. Verbich) - Masný (46. Caletka), Repček, Kudlička, Braun (65. Otáhal) – Jakubowicz. Trenér: Chuda.