Jeho tým mohly v sobotu mrzet nevyužité tutovky z první půlhodiny utkání. Pak se poprvé prosadil exkligový útočník ve službách Holešova Marián Kovář. „To nás zabrzdilo v tlaku. Pak jsme nehráli dobře,“ nebyl Rojka spokojen.

Po změně stran předložil Ukrajinec Semenyna luxusně míč opět Kovářovi – 2:0. „Pak jsme prostřídali a od té doby nepustili Holešov z jejich půlky,“ popisoval David Rojka.

Nejprve snížil Patrik Javora, z následného tlaku ale Viktorka vytěžila jen vyrovnávací vlastní gól Charuzy. V závěru dokonce Rojka poslal na hrot brankáře Krynského a vzadu nechal tři beky. Za stavu 2:2 nevídaná věc.

„Všichni byli překvapeni, co to zkoušíme. David Chuda mi po zápase říkal, že myslel, že prohráváme 1:2. Bylo to sice 2:2, ale my jsme chtěli vyhrát. Remíza pro nás nic neřešila,“ vysvětloval přerovský kouč s tím, že souběžně sledoval výsledek utkání v Hranicích, kde domácí už nad Holicí vedli.

„Štěstí nebylo na naší straně. Taky nám maturují klíčoví hráči, nebylo to z jejich strany ono. Měli to určitě v hlavách, ten výkon nebyl stoprocentní, i proto ty neproměněné šance,“ zamyslel se David Rojka.

„Zároveň ale klobouk dolů, jak to hráči dokázali ze stavu 0:2 srovnat. Ten náš tlak byl enormní,“ uzavřel lodivod Viktorie.

Ta už se bude chystat na sobotu, kdy od 17 hodin přivítá Bzenec.

SFK Elko Holešov – 1. FC Viktorie Přerov 2:2 (1:0)

Branky: 36. a 54. Kovář – 57. Javora, 78. vlastní Charuza.

Rozhodčí: Fryč – Svoboda, Godfryd. ŽK: Zakopal, Janalík, Oral – Dittmer. Diváci: 350.

Přerov: Krynskyj – Beňa (58. Kratochvíl), Koplík, Javora, Matušík – Kocian – Masný (69. Blažkovský), Mirvald, Dittmer, Repček (75. Kytlica) – Caletka (58. Řezník). Trenér: Rojka.