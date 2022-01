Viktorka se chystá na dobu „bez Koryčana“. Přijít má Izraelec s Nigerijcem

S přestupem útočníka Tadeáše Koryčana do 1. FC Slovácko odešlo také 16 podzimních gólů. Takovou porci divizní celek těžko může nahradit.

„V našich podmínkách asi těžko seženeme druhého Koryčana. Nemůžeme si koupit druholigového nebo třetiligového hráče. Musíme hledat v zahraničí, nebo vychovávat naše mladé hráče. Teď zkusíme tu první cestu,“ prozradil přerovský kouč.

Nejde však jen o odchod 19letého ostrostřelce Koryčana. Třetiligový Uničov projevil zájem o talentovaného brankáře Jana Kvapila. A ten zaujal hned v prvním přípravném utkání.

Viktorka tak usilovně shání gólmana a útočníka. Přijdou exotická jména? Do brány by se totiž mohl postavit Ghazi Yassin, na hrot pak Nuhu Wuddekyan.

„V úterý by měl přiletět gólman z Izraele. Následovat ho má během února útočník z Nigérie. Uvidíme, co to bude za kluky. Třeba se to podaří a zapadnou,“ přál by si David Rojka.

Přerované minulý týden zkoušeli i Brazilce, ten však neuspěl. Dobře se však jeví středopolař Adam Dittmer, který na podzim působil v třetiligovém Uničově a je hráčem Prostějova. V prvním přípravném duelu s Beňovem zaujali i mladíci z dorostu, zajímavý výkon podal třeba Matěj Kytlica.

První přátelák v mrazu. Viktorka přestřílela Beňov

Jak ale vůbec Přerované přišli k možnosti zahraničních akvizic? „Je to přes agenta, mého známého. Ty hráče mi doporučil, viděl jsem je na sestřizích. Uvidíme, jak to bude vypadat. Snad to klapne, musíme sehnat útočníka, to je priorita,“ zopakoval David Rojka.

Zadarmo by zahraniční borci za Viktorku nehráli, vydělat si však do Přerova také nejdou. Rádi by se zde odrazili k profesionální smlouvě.

„Domluví se s ambasádou, vyřeší si nějaká víza. Ten kluk přijede, od nás bude mít ubytování, stravu, nějaké kapesné. Záleží na něm, jak se ukáže. Jsou to hráči, kteří se chtějí dostat někam výš. Přerov by měl být přestupní stanicí,“ vysvětlil trenér Viktorie.