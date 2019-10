Veledůležitou záchranářskou bitvu ve Všechovicích ovládl Přerov. V zápase dvou poločasů Viktorka ovládla ten první, ve kterém vstřelila dva góly. Domácí se probrali až po změně stran, z herní převahy však vytěžili pouze snížení.

Fotbalisté Přerova (v bílém). Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Ty poločasy byly jako noc a den. První půlku jsme hráli to, co jsme chtěli, byl to nejlepší poločas, co jsem tady v Přerově. Ve druhé půlce jsme se zbytečně zatáhli, dostali kontaktní gól a začali se malinko bát o výsledek. Zatím vydržíme hrát kvalitně asi jen poločas, ale myslím, že to přijde,“ hodnotil duel kouč Přerova David Rojka.