„Už se tady zmítáme dva roky v nějaké krizi, fotbalu se tady moc nedaří. Chtěl bych to pozvednout, dovézt Přerov někam výš, ať tady má fotbal stoupající tendenci,“ říká mladý trenér, který je však ze svého předešlého působení v Lutíně zvyklý vyhrávat.

Viktorku naladil na vítěznou notu v závěru podzimu, kdy Přerov vybojoval v pěti posledních kolech deset bodů. Díky tomu se v tabulce divize E posunul na 11. místo, pět bodů od sestupových vod.

„Nějaký klid na práci máme. Prvotním cílem je určitě záchrana, přes to nejede vlak. Dávám si takový osobní cíl, chtěl bych v jarní sezoně ze třinácti zápasů, které nás čekají, skončit do sedmého místa. Doufám, že to splníme,“ přál by si David Rojka.

Dril a soustředění v Luhačovicích

Prostor ke zlepšení mají Přerované během poměrně dlouhé zimní přípravy. Tu odstartovali už v úterý fyzickými testy a lehčím fotbálkem. Na prvním tréninku se hlásilo 19 hráčů. Od následujícího týdne čekají Viktoriány čtyři tréninky týdně, zhruba po měsíci pak herní soustředění v Luhačovicích.

„Hlavně se chceme zaměřit na fyzickou připravenost, která je v divizi velmi důležitá. Pak to bude hodně i o taktice. Na té chceme zapracovat zejména na soustředění. Konkrétně na různých posunech, jak se mají hráči pohybovat, aby vyplňovali prostory,“ přiblížil bývalý útočník Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi.

„Chtěl bych jim vštípit svou filozofii. Napadání, presink, hrát hodně nahoře. Hlavně na to musíme být fyzicky připravení, což je společně s taktikou nejdůležitější. Chci, aby hráči ze sebe dostali svou kreativitu, aby to nejlepší, co v sobě mají, předali celému týmu,“ dodal trenér.

Posily z Rakouska

Co se kádru týče, Přerov by měl přivítat zejména dvě výrazné posily. Tou první bude ofenzivní záložník Martin Bernard, který se vrací z Rakouska. Ve stejných končinách naposledy působil i bývalý tahoun konkurenčních Kozlovic Lukáš Kaďorek. Také on by měl na jaře kopat za Viktorku. „Uvidíme, jak se domluvíme s Kozlovicemi, ještě to není dotažené, ale snad to nějak dopadne,“ zmínil David Rojka.

Posilou na hřišti i v kabině by měl být Petr Bogdaň. Velezkušený defenzivní hráč se po dlouhém zranění hlásí v přípravě a chce týmu opět pomoci. Mimo jiné i trenér přerovské kategorie U19 bude mít vedle sebe i dva své svěřence z dorostu – Lukáše Otáhala a Davida Kuču.

Zajímavou akvizicí by pro Přerovany měl být i Jaromír Jaš. Odchovanec Viktorky prošel mládeží Zlína i Sigmy Olomouc a nyní se vrací do Přerova.

Samostatnou kapitolou jsou odchody Ukrajinců Dana a Hatse, které proběhly už na konci podzimu. Do zimní přípravy se v Přerově nezapojili ani Jakub Šlajs, Tomáš Malenda, Lukáš Berky či matador Ladislav Dlouhý.