Velký skok směrem k záchraně v divizi udělali v sobotu fotbalisté Přerova. Proti rezervě prvoligové Opavy předvedli na domácím hřišti nejlepší výkon jara, zvítězili 4:1 a čtyři kola před koncem soutěže zvýšili náskok na poslední Ústí na sedm bodů.

Viktorka šla do vedení už v 8. minutě, kdy se po Bubeníkově centru hlavou prosadil Ondřej Havlíček. Klíčový pak byl gól do šatny. Bubeník nachystal osmnáctiletému Viktoru Kocianovi první divizní trefu mezi muži. „Ten mačaft pak šel do kabiny bez stresu. Cítil, že vyhraje,“ všiml si trenér Viktorky Richard Švehlík.