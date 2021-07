„Mám radost z výhry. Sportovně ale musím uznat, že jsme do toho zápasu vstoupili špatně. Soupeř byl důraznější a ve velkém počtu hráčů se dostával do přečíslení,“ uznal Sobek po utkání.

Pravdou je, že kdyby Viktorka v Beňově po čtvrthodině vedla 4:0, nikdo by se nemohl divit. Zakončení Přerovanů ve stoprocentních šancích ale bylo velmi špatné, což předznamenalo obrázek celého přátelského duelu.

„V prvním poločase jsem postavil to nejsilnější, co jsem mohl. Byl jsem průběhem mile překvapen, škoda, že jsme ve 20. minutě nevedli 3:0, zápas by to pak byl jiný. Zakončení jsme ještě netrénovali, řešili jsme jiné věci, takže to respektuji,“ hodnotil přerovský kouč David Rojka, kterému kromě odcházejících Kaďorka, Bernarda a Jaše chyběl také Petr Mirvald či brankář Kvapil.

Ve druhé půli už Rojka prostřídal a šanci dostali i mladí hráči z dorostu. Tadeáš Koryčan orazítkoval tyč novosadské brány, otěže zápasu ale převzali do rukou Olomoučané.

Výsledkem byl gól Bernarda Boška, který už v prvním poločase dvakrát nastřelil břevno. Na 2:0 pak upravil Michal Škrabal, který pohledným lobem předvedl, jak měli Přerované v první půli podobné situace zakončovat.

„Chtěl jsem mladé hráče ještě vidět a dát jim prostor. Ale je pravda, že první půlka byla kvalitativně lepší, druhá už z naší strany nebyla dobrá. Myslím, že kdybychom hráli ještě dva dny, tak ten gól stejně nedáme,“ pousmál se David Rojka.

Nové Sady tak mohou být s „náhradním“ jarem spokojeni. „Kluci s velkou chutí trénovali. Prakticky všechna utkání jsme odehráli vítězně a s herní kvalitou. Můžu říct, že jsem spokojen,“ uzavřel Rostislav Sobek.

Viktorku ještě ve středu čeká přátelské utkání ve Znojmě.

1. FC Viktorie Přerov – FK Nové Sady 0:2 (0:2)

Branky: 60. Bošek, 73. M. Škrabal.

Přerov: Bělík – Koplík, Omelka, Kuča, Javora – Zimčík, Bielko – Kratochvíl, Kytlica, H. Caletka – Koryčan. Střídali: Kuba – A. Caletka, Bielko, Nezval, Blažkovský, Braun. Trenér: David Rojka.

Nové Sady: Kubica – Ráček, Krátký, Popelka, Kirschbaum – Rus, Kucharčuk – Bošek, Drábek, M. Škrabal – Sobek ml. Střídali: Šupola – Dokoupil, T. Škrabal, Ďuríček. Trenér: Rostislav Sobek.