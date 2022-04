„Je úzké a krátké, nám tohle nevyhovuje. Snažili jsme se kombinovat, ale vytváříme si málo šancí. Soupeři to vyhovovalo, každá standardka nebo aut smrděly,“ zmínil Rojka a dobře si vzpomněl na jarní premiéru na hřišti na Nových Sadech.

Tam to dopadlo porážkou 0:2, v Pitíně byli Viktoriáni blízko vítězství. Slavičín udeřil jako první po rohovém kopu, ve 39. minutě ale Jiří Kratochvíl zahrával penaltu po ruce domácích. A proměnil.

„Byli jsme více na míči, měli jsme ale snad jen dvě šance. Chtěli jsme hrát kombinačně, ale hřiště a počasí nám to moc nedovolovaly. Soupeř hrál z bloku,“ popisoval trenér Přerova.

V 75. minutě se ujala dalekonosná střela Petra Mirvalda. Když už to vypadalo, že hosté urvou přeci jen první tři jarní body, vysoký útočník Jakub Žůrek po rohovém kopu v závěru srovnal na 2:2.

Protože Hranice doma přehrály Kozlovice 4:0, začíná čelo tabulky divize E už na začátku jara dostávat jasnou podobu. Druhý Přerov ztrácí na hranický celek osm bodů, má alespoň zápas k dobru.

Schlehr sestřelil bývalý tým. Nebylo to domluvené, směje se

„Po čtyřech kolech je to de facto rozhodnuté,“ pokrčil rameny David Rojka. „Nevěřím, že Hranice někde budou ztrácet. Góly se jim dávají těžko, nevím, kdo by je mohl porazit, asi si to pohlídají,“ řekl kouč směrem k postupujícímu do MSFL.

„Odešel nám Tadeáš Koryčan a těch šestnáct gólů těžko nahradíme. Přišli někteří hráči, ale teprve si to sedá,“ dodal.

V sobotu Viktorka hostí Vsetín, který se v tabulce dotahuje na dvojici Přerov – Kozlovice. „Konečně ale budeme hrát proti normálnímu soupeři na normálním hřišti,“ pokrčil David Rojka rameny.

Otázkou je, jestli bude mít k dispozici důležitého záložníka Masného, který kvůli zranění střídal ve 34. minutě.

FC TVD Slavičín – 1. FC Viktorie Přerov 2:2 (1:1)

Branky: 32. Prylopa, 87. Žůrek – 39. z pen. Kratochvíl, 75. Mirvald.

Rozhodčí: Janeček – Fryč, Godfryd. ŽK: Juřica – Masný, Řezník, Kocian. Diváci: 149.

Přerov: Krynskyj – Kratochvíl, Javora, Beňa, Řezník – Kocian – Masný (34. Shaer, 85. Koplík), Mirvald, Dittmer, Matušík – Repček (65. Nerukh). Trenér: Rojka.