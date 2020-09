Úvod utkání přitom patřil jeho týmu, v 10. minutě ale přišel nákop do vápna, Jiří Kratochvíl neuhlídal Mariána Kovaříka, který otevřel skóre.

„Bylo tam špatné postavení našeho hráče. Soupeř vedl a od toho se to pak celé odvíjelo. Vsetín zalezl, my jsme se kombinačně na katastrofálním terénu neprosazovali. Soupeř bránil, my jsme hráli, byli opticky lepší, ale k ničemu to nevedlo,“ kroutil hlavou David Rojka.

V závěru prvního poločasu navíc přišla druhá rána pro jeho tým. Mirvald ve snaze odkopnout míč ve vápně zavadil nohou o soupeře, ten šel ochotně k zemi a rozhodčí zapískal přísnou penaltu. Tu proměnil Vladimír Mišinský.

Po změně stran chtěli Přerované zjednodušit hru, na hrot vysunuli stopera Koplíka, ke snížení to však nevedlo. Naopak domácí přidali dvě další branky.

„Byli na nás nachystaní. Fyzicky byli jinde, což jim na tom terénu vyhovovalo. Byl to takový zápas blbec, ale soupeř vyhrál asi zaslouženě, byl efektivní,“ uznal nakonec Rojka.

„Teď se musíme pořádně nachystat na Nové Sady, to pro nás bude stěžejní zápas. Říkal jsem klukům, ať to hodíme za hlavu, je to jenom prohra, jedeme dál,“ uzavřel přerovský kouč.

Duel s Novými Sady sehraje Viktorka v sobotu 19. září na domácím stadionu od 16 hodin.

FC Vsetín – 1. FC Viktorie Přerov 4:0 (2:0)

Branky: 10. a 86. Kovařík, 41. z pen. Mišinský, 65. Leskovjan.

Rozhodčí: Šafrán – Dedek, Svoboda. ŽK: Dulík, Naňák – Bielko, Jaš, Kuča, Kvapil. Diváci: 230.

Přerov: Kvapil – Jaš, Koplík, Zimčík, Kratochvíl – Bielko (46. Kuča), Mirvald – Kaďorek, Bernard (77. Koryčan), Masný – Blažkovský (46. Jaich). Trenér: David Rojka.