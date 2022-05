FOTO: Viktorka se mohla vrátit do boje o titul. Odešlo štěstíčko, řekl Kocian

/FOTOGALERIE/ Jediná standardka stačila fotbalistům Bzence k tomu, aby uhráli bod na hřišti druhého týmu divize E. Přerovská Viktorka po celý sobotní zápas bušila do soupeře, do vápna létal jeden centr za druhým, ujala se však jediná gólová situace. Přerov tak podruhé v řadě přišel o dva body a hlavně jedinečnou možnost stáhnout náskok na vedoucí Hranice, které poprvé na jaře ztratily. „O to víc to mrzí,“ řekl hodně rozladěný trenér David Rojka.

Fotbalisté Přerova (v bílém) remizovali s Bzencem. Viktor Kocian (vlevo) | Foto: Deník/Jan Pořízek