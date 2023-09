Výhra na půdě posledního Nového Jičína fotbalisty přerovské Viktorky skutečně nakopla. Vzpruha pro sebevědomí mladého týmu Davida Chudy se naplno projevila v páteční předehrávce 5. kola divize E. Přerov doma porazil Bzenec, který v předešlém kole rozdrtil 4:0 Šternberk.

Fotbalisté 1. FC Viktorie Přerov (v modrém) zvítězili nad TJ Slovan Bzenec před návštěvou holandských přátel s V.V. Siol. Patrik Javora slaví rozhodující gól v 94. minutě | Foto: Deník/Jan Pořízek

Obří přerovská euforie vypukla v 94. minutě. O pět minut dříve sice střídající Braun spálil obrovskou šanci na rozhodnutí, v nastaveném čase si ale došel pro faul. Následnou nacvičenou standardku ze strany rozehrál skvěle Řezník, Repček odclonil soupeře a hlava stopera Patrika Javory se stala nejobletovanějším objektem na rozbitém přerovském hřišti při dlouhých domácích oslavách.

„To, co se dělo na tribuně, bylo neskutečné. Jak na nás někdy diváci křičeli, že nám to nejde, tak dnes lidé tančili, skákali a obrovsky nás podpořili. Děkovačka stála za to,“ pochvaloval si trenér Přerova David Chuda. „Kluci jsou neskutečně šťastní,“ popisoval po pátečním duelu s tím, že oslavy dalších tří bodů do tabulky nejspíš budou dlouhé. Už kvůli návštěvě zástupců partnerského holandského V.V. Siol, kteří vytvořili skvělou kulisu.

VIDEO: Tři červené, první tři body pro Přerov! Zařídil je projektil Repčeka

Zasloužené body

Viktorka každopádně ke druhému tříbodovému zisku v řadě nedošla náhodou. Od začátku se na těžkém terénu hrálo vyrovnané utkání. „Oba týmy byly velice dobře organizované, pro diváka to bylo méně záživné,“ ohlížel se David Chuda.

První šanci utkání neproměnil přerovský Caletka, na druhé straně Bzenec hrozil hlavně z rohových kopů a standardních situací. „Do zakončení se ale dostali jednou, to zasáhl skvěle Bělka za pomoci jednoho z našich obránců,“ chválil Chuda gólmana, který se v bráně představil podruhé v sezoně. A podruhé vychytal čisté konto. „Skvělý a jistý výkon. Asi jsme našli gólmana,“ řekl přerovský kouč.

Co víc, Přerov začal ve druhém poločase favorizovaného soupeře přehrávat. „To mě mile překvapilo. Měli jsme tam spoustu náznaků, centrů a pak to přišlo,“ usmál se Chuda při narážce na rozhodující momenty zápasu.

„Je to srdcem ubojované vítězství, předvedli jsme týmový výkon. Fotbal nebyl nic moc, ale srdíčko tam bylo,“ uzavřel David Chuda.

1. FC Viktorie Přerov – TJ Slovan Bzenec 1:0 (0:0)

Branka: 94. Javora.

Rozhodčí: Brezáni – Půček, Bodeček. ŽK: V. Kocian, D. Řezník – Žák, Mlýnek, L. Řezník, Janás, Pelikán, Frydrych. Diváci: 182.

Přerov: Bělka – Javora, D. Řezník, V. Kocian, Repček, Jakubowicz (71. Verbich), Caletka (88. Otáhal), Kudlička, A. Kocian (71. Braun), Janyška, Kuča. Trenér: Chuda.