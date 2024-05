„Možná nás zachrání administrativa a odhlášky některých týmů z divizí, ale spoléhat se na to rozhodně nemůžeme. Již minulý rok jsme skončili předposlední a letos jsme naši krizi korunovali,“ uvědomuje si Chuda.

V případě výher v Olomouci nad Holicí a Novými Sady a domácím triumfem v posledním kole nad Slavičínem by Viktorka mohla poskočit v tabulce nahoru, avšak ani předposlední místo nezaručuje záchranu.

Přerov by musel mít nejvíce bodů ze tří předposledních celků moravskoslezských divizí D, E a F. Zisk potenciálních 29 bodů by na to mohl (ale také nemusel) stačit.

Předposlední týmy divizí D, E a F: D: Pelhřimov (24 bodů)

E: Kostelec na Hané (27 bodů)

F: Jeseník (21 bodů)

*Přerov má momentálně 20 bodů

Těžké časy pro mužský fotbal

V Přerově, městě s více než 40 000 obyvateli, kde se na konci devadesátých let hrála 2. liga, se však pravděpodobně bude (stejně jako před sedmi lety) hrát pouze krajský přebor.

Po šesti letech pád z divize. Za rok chceme zpátky, zní z Přerova

„Mám pocit, že jsem udělal maximum možného. Přesto to nestačilo. Přerovský mužský fotbal zažívá těžké časy a bude velice obtížné se z toho vyhrabat. Klíč je v poctivé práci hráčů, trenérů i funkcionářů,“ uvedl David Chuda.

V sezoně 2017/18 Přerov skončil na třetím místě krajského přeboru za Lutínem, který tehdy k titulu dovedl pozdější kouč Viktorky David Rojka, a béčkem HFK Olomouc. Lutín však postup odmítl a B-tým Holice nemohl hrát stejnou soutěž jako áčko, které zrovna sestoupilo z MSFL. Viktorka se tak po jedné sezoně vrátila do divize, což bude pravděpodobně cílem i v další sezoně.