Vzhledem k rozšíření moravskoslezských divizních skupin ze 14 na 16 účastníků má totiž dle posledních informací ze Sportovně technické komise Řídící komise pro Moravu padat ze všech tří soutěží pouze jediný tým – ten s nejnižším počtem bodů.

Záležet ještě bude na počtu moravských sestupujících ze 2. ligy. Zachránit se v divizi E nicméně klidně může i poslední Holice momentálně s 13 body.

„Mělo by to tak být. Nechci na to ale spoléhat. Kdokoliv může udělat šňůru výher. A pokud my budeme pokračovat v sérii porážek, klidně v tom můžeme být ještě taky namočení, hráli bychom pak pod ještě větším tlakem,“ přiznává přerovský trenér Petr Bogdaň.

Všechovice udělaly důležitý krok k záchraně. Tu mají skoro jistou

Kdo se bát musí určitě? Aktuálně nejhůř je na tom Bystřice nad Pernštejnem z divize D (11 bodů), následují 1. HFK Olomouc (13), Humpolec (14, divize D), Bruntál a Břidličná (oba 14 a divize F).

„Chtěl jsem, ať do klidných pater odskočíme v domácích zápasech s hratelnými soupeři. V těchto utkáních chceme bodovat,“ řekl Bogdaň.

O hlavě i zkušenostech

No, proti osmému Vsetínu, který měl před utkáním jen o bod víc, to hrubě nevyšlo. Přerov na domácím hřišti padl 0:3.

„Hodnotí se mi to těžko. Čekal jsem, že domácí prokletí prolomíme,“ přiznal Bogdaň.

„Naše psychika je momentálně taková, že pokud jako první inkasujeme, nemáme sílu zápasy otočit. Třeba v Bzenci (výhra 4:0) to bylo přesně naopak. A bylo to jako nebe a dudy,“ uvědomuje si kouč.

Brodek měl lídra na lopatě. Titul? Úspěch bude třetí místo

„Je to o hlavě. Když se člověk podívá na soupisku, tak vidí, že máme nejstaršího hráče ročníku 2001. Zkušenost se někde musí projevit a když se nedaří, je to o to těžší,“ dobře ví Petr Bogdaň.

„Kluky hecujeme, snažíme se vše řešit kladně, nevyvíjet na ně ještě větší tlak. Ale přichází i situace, kdy už je potřeba zvýšit hlas,“ přiznává. „Když nevyužíváme tutové šance, nemůžeme si dokola říkat, že přijdou další,“ dodal.

V sobotu Přerov cestuje na půdu třetího Šternberku, kde může jen překvapit. „Ve Šternberku se pokusíme o zázrak. Důležitý pro nás bude další domácí zápas se Skašticemi,“ uzavřel Petr Bogdaň.