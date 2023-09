Vzestup Viktorky. Na lopatě měla i Vsetín. Návštěvu nechápu, přiznal kouč

Čtyři zápasy bez prohry. To je šňůra fotbalistů Přerova, které po smolné remíze z Rýmařova neskolil ani jeden z favoritů soutěže. Vsetín byl po závěrečném hvizdu rád za remízu 1:1. „Soupeř asi koukal, co se to tady v Přerově děje,“ pochvaloval si trenér Viktorky David Chuda.

Takto se Jan Verbich trefil v předešlém utkání na půdě Rýmařova. Proti Vsetínu skóroval znovu. | Video: TVcom.cz