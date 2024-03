O jedinou přerovskou trefu se postarala zajímavá zimní akvizice Daniel Horák. Místo levého křídla naskočil na hrotu útoku. „Dal super gól. Ukázal nám další variantu pro složení jedenáctky,“ nastínil David Chuda.

Před startem jara však vidí otazníky. V posledních přípravných utkáních Viktorce chyběli kvůli nemoci největší zimní posila Tomáš Čtvrtníček a klíčový hráč do ofenzivy Martin Repček.

„Jejich klid a schopnost podržet míč se těžko nahrazuje. Je pravděpodobné, že ve Skašticích nebudou k dispozici,“ očekává Chuda.

První jarní kolo divize E odehraje Viktorka právě tam. A to už v sobotu v 10.15. „Těšíme se, až to vše vypukne. Jsme si vědomi, že nás čeká velmi těžká práce, ale jsme nachystaní se s tím porvat a bojovat od první do poslední minuty. Poslední výkon byl určitě lepší než předešlá dvě přípravná utkání a nezbývá než věřit, že na to navážeme,“ doufá Chuda.

Kádr Viktorky se zdá být kompletní. „Necháváme si otevřená vrátka do konce přestupního termínu,“ uzavřel přerovský kouč.

FK Bospor Bohumín - 1. FC Viktorie Přerov 2:1 (1:1)

Branky: Gaži 2 - Horák.

Přerov: Bělka - Vařecha (69. F. Kuča), Javora, Řezník - Masný, Kytlica (50. Kratochvíl), Verbich (60. D. Kuča), Janyška - Braun (69. Nezval), Horák, Caletka (60. Jakubowicz). Trenér: Chuda.