„Už v přípravě to nebylo nic moc, hledali jsme pořád tu správnou sestavu. Nechtělo si to sednout, přišli někteří kluci a dlouho jsme se hledali,“ ohlíží se kapitán Viktorky Ondřej Václavíček.

Uvnitř týmu tak postupně musely přijít zejména dvě zásadní změny. Ta první nastala hned po neúspěšném 5. kole soutěže. Trenér Richard Švehlík po dohodě s vedením odstoupil, na jeho místo přišel bývalý ligový útočník Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi David Rojka.

„Impuls byl v tom, že přišel někdo pro nás coby trenér neznámý. Každý se chtěl ukázat v tom nejlepším světle, že má místo v základu. Tréninky vypadaly taky jinak, každý jezdil a chtěl ukázat, že na to má,“ vrací se Ondřej Václavíček k angažmá mladého a ambiciózního kouče.

Léčba novým impulsem postupně začala Viktorce vracet život. Hned v Rojkově premiéře přišla první výhra nad Šumperkem, pak menší útlum a v posledních pěti kolech hned desetibodový zisk. Bilance Davida Rojky tedy činí osm zápasů a třináct získaných bodů.

„Nedávali jsme góly z vyložených šancí, já nedal dokonce penaltu. To nás dostávalo dolů. David (Rojka) přišel a jako bývalý útočník nám samozřejmě řekl, jak by se útočníci měli chovat ve vápně, dal nám nějakou vizi směrem dopředu. Chtěl, ať nás více podporují krajní obránci, aby se krajní záložníci víc cpali dopředu, aby tam létaly centry z boku a abychom byli důraznější v šestnáctce,“ vyjmenoval Ondřej Václavíček zásadní pokyny nového kouče. Z části určitě padly na úrodnou půdu.

ČESKO-UKRAJINSKÁ KRIZE

Co ovšem na hanáckou půdu Viktorky mělo působit jako blahodárné hnojivo, dostalo se závěrem podzimu spíše pachuť kyselých dešťů. Řeč je o ukrajinských posilách Přerova. Vasyl Dan a Mykola Hats ukazovali fotbalovou kvalitu, režírovali třeba první výhru Přerova nad Šumperkem 4:1. Vztahy s ostatními hráči však nebyly v pořádku a v kabině začala tikat časovaná bomba.

„Fotbalisté to byli dobří. Byla tam ale taková bariéra. Ani ne jazyková, měli spíš svoji komunitu. Někteří kluci cítili, že by mohli hrát, trenéři ale stavěli Ukrajince. Možná tam byla nějaká zášť a v kabině to nevypadalo dobře. Možná i proto jsme nějaké zápasy nezvládli,“ zamyslel se Ondřej Václavíček.

Bomba nakonec explodovala v předposledním kole podzimu právě prostřednictvím kapitána. Viktorka na domácím hřišti hostila silné Strání a během druhé půle dokonce došlo k ostré výměně názorů mezi Václavíčkem a Danem.

„Nejvíc mi vadilo, že když se nedařilo, házeli jsme vinu jeden na druhého. Jeden z Ukrajinců tam zase řval po mladém Honzovi Masném, nebylo to poprvé. Už jsem prostě vypěnil, něco jsem mu řekl, on mi něco vrátil. Byla tam ostřejší slova. Dostal jsem odpověď Ukrajinsky, tak jsem to nevydržel a trošku jsme se postrkali. Chtěl jsem jen, aby všichni byli zodpovědní a byla nějaká kázeň,“ vrátil se kapitán k vyvrcholení česko-ukrajinské krize uvnitř Viktorky.

Incident měl jasnou dohru a nejspíš jediné možné řešení. Oba Ukrajinci v Přerově po duelu se Stráním skončili.

„Oba střídali dřív, po zápase měli už sbalené věci a byli pryč. Máme nakázané večeře, které organizujeme, měli jsme si sednout a vyříkat si to. Oni byli na těch večeřích jednou nebo dvakrát ze všech domácích zápasů. To byla další věc. Nevím, jestli nechtěli zapadnout, nebo byli unavení z práce, těžko říct,“ popsal Ondřej Václavíček.

BLÝSKÁNÍ NA LEPŠÍ ČASY?

Všechno zlé je k něčemu dobré. Viktorka na závěr podzimu bez Ukrajinců i několika dalších hráčů zajížděla na půdu asi největšího favorita divize E – Hodonína. Výsledek? Neuvěřitelná a šokující výhra 2:1.

„Myslím, že jsme se tam prostě semkli a nějak to ukopali, i když ten zápas mohl skončit úplně jinak. Tam jsme tomu štěstí šli hodně naproti, ze tří střel jsme dali dva góly,“ vrátil se přerovský kapitán k pompéznímu závěru podzimu.

Viktoriáni tak během zimy mohou v klidu pracovat pod novým trenérem, který bude mít čas vštípit týmu ještě něco ze svých ofenzivních zkušeností z nejvyšší soutěže. Pomoci by měl i příchod dvou výrazných posil. Přerov by dle informací Deníku měli posílit exkozlovický křídelník Lukáš Kaďorek i zkušený středopolař Martin Bernard. Oba naposledy kopali v Rakousku.

Jak zapadnou do týmu oni?

1. FC VIKTORIE PŘEROV

Divize E

11. místo

13 bodů, skóre 14:32

4 výhry, 1 remíza, 8 porážek

Nejlepší střelci:

Ondřej Václavíček, Jan Masný, Tomáš Blažkovský – 3 góly

Nejpovedenější zápas (podle kapitána):

„Týmově výhra 2:1 v Hodoníně. Jinak doma se Stráním, kde jsme remizovali 3:3. Ztratili jsme vedení 2:0, najednou jsme prohrávali 2:3, nakonec jsme urvali alespoň bod.“

Nejužitečnější hráč (podle Deníku):

Ondřej Václavíček – Viktorka body urvala hlavně díky týmovým výkonům, za kterými z největší části stojí srdcař a kapitán. Díky jeho jednání se vyjasnilo také napětí v kabině.