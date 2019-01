Vítězná bouře z derby s Kozlovicemi na závěr jinak nepovedeného podzimu zablýskla fotbalistům přerovské Viktorky na lepší časy. Sváteční pauzu si tak mohli užít s větším klidem a apetitem.

Fotbalisté Přerova (v bílém). Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Bylo toho hodně, možná až moc, tak doufám, že to teď vyběháme,“ smál se v pátek 11. ledna na prvním tréninku kapitán Přerova Ondřej Václavíček.

Ještě před třemi měsíci ale nikomu z týmu do smíchu rozhodně nebylo. Přerov čekal na první výhru až do 21. října.

„Zpočátku nám nefungovalo víc věcí. Byly tam divoké výsledky, dostávali jsme pět, šest gólů. Nefungovala ani přechodová fáze, ani defenziva. Šancí jsme si taky vytvořili několik, ale nebyli jsme úspěšní v proměňování,“ ohlíží se hlavní trenér Viktorie Richard Švehlík.

Až příchod asistenta Pavla Korala a jasné vítězství 4:1 na hřišti beznadějně posledního Ústí polilo Přerovany živou vodou.

„Tím, že jsme nezvládli úvod podzimu, jsme se dostali pod velký tlak. Pomohla nám až výhra v Ústí. To nás postavilo na nohy. Pak už ten mančaft měl nějaké sebevědomí, věděl, že může vyhrát,“ myslí si Švehlík.

Třešničkou na dortu pak byl triumf v pikantním derby nad favorizovanými Kozly. Z kluků jako by po tom zápase všechno spadlo. Byla to taková náplast na neúspěšný podzim. Sice slabá, ale přeci jen do přípravy nastupujeme s tím, že máme pětibodový náskok a dokázali jsme z posledních čtyř zápasů dvakrát zvítězit,“ snaží se být Richard Švehlík před zimním drilem pozitivní.

A proč také ne? Vždyť v tomto ročníku sestoupí z divizní skupiny E pouze jeden celek. Přerov navíc ztrácí jen dva body na čtrnáctý Šumperk a věří, že během zimy se kvalitativně posune do jiných sfér. Pomoci mají zajímavé hráčské akvizice.

„Chceme přivést posily do útočné části hry. Myslím si, že obránci často dopláceli na zbytečné ztráty balonů, góly jsme dostávali do otevřené obrany. Když zlepšíme přechodovou fázi a ofenzivní složku hry a koncovku, tak věřím, že si oddechne i defenziva a herní projev mužstva se zlepší,“ prozradil kouč.



Ukrajinec Hats? Kopal i za Dynamo

Na stadion v Sokolské ulici tak dorazí dvě zahraniční posily. Ukrajinští záložníci Mykola Hats a Roman Paparin měli působit ve 3. ukrajinské lize. Hlavně od prvního jmenovaného si Švehlík slibuje velké věci. Ofenzivní záložník nebo podhrotový hráč Hats si zahrál i dorosteneckou soutěž za Dynamo Kyjev. Ke všemu se jedná doslova o levnou pracovní sílu.

„Je to práce mého kolegy Pavla Korala. Dělá v Prefě v Tovačově, ti chlapci sem jezdí za prací, pobývají tady vždy celý půlrok. Přijdeme k nim za minimum peněz, protože budou přestupovat jako amatéři v rámci ukrajinského a českého fotbalového svazu,“ přiblížil Richard Švehlík.

„Doufám, že se nám to vše vrátí v tom, že oni nám svou kvalitou pomůžou. Dostanou možnost prezentovat se i tady ve sportu, který mají rádi a doma jej dělali i na ligové úrovni,“ dodal.

S aklimatizací na divizní podmínky v Přerově by Ukrajincům měli pomoci hlavně zkušení borci Viktorky.

„Mají přijít nějací noví kluci, my staří jim musíme pomoct, aby se zapracovali do sestavy a sedli jsme si jako mančaft. Máme na to dva a půl měsíce,“ uvědomuje si kapitán Václavíček.

Nejen Ukrajinci se však postupně zapojují do zimního drilu. Do Přerova se ze Šternberku vrací brankář Lukáš Sohlich, mluví se také o návratu obránce Davida Hrabala. Dalším posílením útočných řad by mohl být Lukáš Berky z Bystřice pod Hostýnem. Přerov zkouší i prostějovského Jakuba Šlajse, který hostoval v Hněvotíně.

Co se týče možných oslabení přerovského klubu, nic podobného by nemělo nastat. „Spíš odejdou hráči, kteří nedostávali tolik příležitostí, půjdou na hostování do okolních klubů,“ naznačil trenér Švehlík.

Od Otrokovic přes soustředění po Lutín

Na prvním tréninku se mu v pátek sešlo celkem 14 hráčů, během tohoto týdne už by Viktoriáni měli být kompletní. V únoru pak už tým čekají první přípravné zápasy i soustředění.

„Od 6. do 10. února jedeme na soustředění do Luhačovic, což se nám už loni vyplatilo. Máme tam vytvořeny výborné podmínky. Odehrajeme tam také dva přípravné zápasy, ve Zlíně s tamní devatenáctkou a s Luhačovicemi, které hrají špičku krajského přeboru,“ nastínil trenér.

Vůbec první přátelské utkání sehraje Viktorka 2. února na umělce v Otrokovicích, doma se představí pouze na závěr přípravy 9. března, kdy by měla hostit Lutín. K prvnímu diviznímu duelu zajíždí Viktorie v neděli 17. března do Slavičína.

„Nemůžeme mít jiný cíl než se zachránit. Přerov do divize patří,“ má jasno trenér Richard Švehlík a s ním i celý klub.



PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:

Viktoria Otrokovice (MSFL) – Přerov (SO 2. 2., 11.00)

Zlín U19 (1. dorostenecká liga) – Přerov (ST 6. 2., 17.30)

Luhačovice (Krajský přebor) – Přerov (SO 9. 2., 14.00)

Želatovice (Krajský přebor) – Přerov (SO 16. 2., 17.00, Kroměříž)

Lipník n. B. (1.A třída) – Přerov (SO 23. 2., 15.00)

Hulín (MSFL) – Přerov (SO 2. 3., 15.00)

Přerov – Lutín (Krajský přebor) (SO 9. 3., 10.15)