Tu nakonec podtrhl jediný světlý okamžik celé sezony. Viktorka šokovala celou divizi, když jako první tým v soutěži zvítězila na hřišti Bruntálu. Následovala jediná opravdová euforie pro Přerov. Pro další bohužel nebyl důvod.

„Po výsledkově dobré přípravě jsem myslel, že jaro zvládneme lépe než podzim. Nedostávali jsme sice takové laty, ale postupně jsme se dostali do nějaké krize, ze které jsme se nedokázali vymanit,“ ohlíží se trenér Viktorie Richard Švehlík.

Po umístění na předposlední příčce divize E pochopitelně byla na pořadu dne i změna trenéra. Ta se však nekoná. „Po skončení sezony už jsem zvažoval, jestli nemám angažmá ukončit. Nicméně nerad utíkám z boje a od rozdělané práce. Takže jsme se s kolegou Pavlem Koralem a výborem domluvili, že ještě zůstaneme,“ potvrdil Richard Švehlík.

„Nechtěl bych ale, aby to pokračovalo tímto způsobem. Nikdy neodhadnete, jak se to bude vyvíjet, ale snažíme se dělat všechny kroky pro to, abychom byli úspěšnější,“ dodal kouč.

Jaké kroky jsou tedy potřeba ke kýženým změnám? Viktorka v prvé řadě potřebuje výrazně vylepšit přechodovou fázi. V kombinaci to celou sezonu vázlo, řečeno hodně eufemisticky.

„Je pravda, že jsme nedostávali velké příděly, kromě poločasu v Hranicích. Dozadu to fungovalo, ale dopředu, to je bohužel naše stará bolest. Zatím nejsme schopni překonat obranu soupeře kombinací nebo nějakou překvapivou průnikovou přihrávkou,“ uvědomuje si Richard Švehlík.

HLEDÁ SE ŠPÍLMACHR

Tým by zkrátka potřeboval zkušeného tvůrce hry. Vzpomeňte si třeba na Tomáše Kazára. Podobná posila se však v divizních řekách loví velice obtížně, najdete je zkrátka hlavně ve vyšších soutěžích.

„Je to velmi těžké, protože tihle hráči v těch klubech nehrají většinou zadarmo. Mají určité požadavky. Když se podíváte na týmy, které takové hráče mají, tak jsou v divizní soutěži jednoznačně úspěšné,“ ví dobře přerovský trenér.

Zároveň si ale ve Viktorii uvědomují velkou potřebu špílmachra získat. A vše je prý na dobré cestě. „Máme nějaké hráče vytipované, ale zatím nebudu prozrazovat,“ nechtěl být Richard Švehlík konkrétní. „Já si myslím, že pokud se nám to podaří, budeme mít vyřešenou přechodovou a útočnou fázi. Na tom pracujeme,“ doplnil lodivod.

Viktorku každopádně čeká další sezona v divizi. Tentokrát však v nově sestavené skupině E, která bude jednou ze tří divizních soutěží. „Bude to pro nás zase zajímavé, protože jsme většinou hráli severní skupinu. Ta soutěž bude kvalitní,“ věří Richard Švehlík.

Jeho tým změří síly nově s Brumovem, Bzencem, Hodonínem, Skašticemi nebo Stráním. Některé celky už Švehlík s Viktorkou potkal v sezoně 2015/2016, kdy Přerov i Kozlovice byly zařazeny do „jižní“ skupiny D.

„Pro nás je dobré, že se bude hrát hodně zápasů okolo Přerova. Máme výhodu, že jsme prakticky uprostřed Moravy. Budeme to mít dobré z hlediska cestování a myslím, že tyto zápasy budou zajímat fanoušky a na utkání přijdou,“ vyřkl Richard Švehlík závěrem velké přání.

Více fanoušků by Přerov v divizi rozhodně potřeboval.

Sezona 1. FCV Přerov

Nejlepší moment: Šokující výhra 4:1 v Bruntále

(„Klíčovou výhru v Ústí ještě převýšil výkon v Bruntále. Exceloval Berky, který dal hattrick a vlastní gól padl po jeho střele.“)

Nejhorší moment: Domácí prohra 0:1 s Ústím

(„Facka pro všechny. Bídný výkon a žalostná hra, která se nemohla někomu líbit. Ten zápas nás zase dostal zpátky na zem.“)

Nejužitečnější hráč (podle trenéra): Ondřej Václavíček

(„Jednoznačně. Odehrál nejvíc minut, jeho role v kabině je velká. Udělali jsme pak dobrý tah, že jsme dali vedle něj Dlouhého na stopera.“)