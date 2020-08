Nelehkou situaci tak má před sebou nový kouč Kozlů Vlastimil Chytrý, což se jen potvrdilo hned v úvodním kole, kdy jeho tým coby favorit podlehl v derby konkurenčnímu Přerovu 1:2.

„Přivedli jsme čtyři hráče v pátek, poslední den před prvním mistrákem. Podzim budeme mít vyloženě na sehrání,“ přiznal Vlastimil Chytrý.

Nejlepší tým loňského podzimu přišel o brankářskou jedničku Romana Konečného, rychlíka Štěpána Přikryla a špílmachra Martina Schlehra. Poslední dva jmenované s sebou do MSFL posunul bývalý trenér Roman Matějka. Zraněný je navíc klíčový stoper David Kostka a dlouhodobě mimo hru je také ofenzivní eso Michal Šrom.

„Pokud budeme do čtvrtého místa po podzimní části, tak to pro nás bude úspěch. Budeme se soustředit na zimní přestávku, abychom dokázali zareagovat příchodem kvalitních hráčů. Abychom se na jarní část sezony nachystali daleko lépe,“ nastínil Chytrý.

Kozli pro podzimní část sezony přivítali v bráně velezkušenou bývalou ikonu Nových Sadů Jiřího Zbořila. Bratrskou stoperskou dvojici nově utvořil s Alexem Řehákem bratr Sedrik, který přišel z Pardubic, v záloze se představil středopolař Jakub Kašík a na křídle Kanaďan s ghanskými kořeny Stephen Hdwedieh. Ti všichni nastoupili v bitvě o Přerov v základní sestavě.

„Trénovali jsme v deseti, jedenácti lidech. Do poslední chvíle se táhlo jednání o hostování hráčů do Otrokovic. Nevěděli jsme, jestli odejdou, nebo se vrátí. Opravdu jsme reagovali tři dny před prvním mistrákem a bohužel to šlo vidět,“ vrátil se kozlovický lodivod k překvapivé, i když poněkud smolné prohře 1:2 v Přerově.

„Nejsme sehraní, nejsou tam věci, které bych chtěl, aby v utkání byly,“ uznal Vlastimil Chytrý.

Jak to tak vypadá, Kozlovice se na podobnou jízdu, jakou jsme sledovali před rokem, jen tak nevydají. Síla a šířka Chytrého kádru je však i tak velká a ambice Kozlů by měly být co možná nejvyšší.