V klubu jsem de facto dva roky, s některými hráči po celou dobu. Po třech jarních zápasech cítím, že tým potřebuje změnu, nějaký impuls. Tím, že jsme spolu tak dlouhou dobu, nevidím na klucích v podstatě žádný posun. Naopak mi v těch třech zápasech vadil jejich přístup k utkáním. S chladnou hlavou jsem vyhodnotil, že pokud chceme udělat do konce sezony nějaký dobrý výsledek, tak je nejlepší do toho sáhnout teď, kdy jsme ještě na třetím místě a je před námi celé jaro. Aby do toho vstoupil nový pohled, nový trenér a sezona se zkusila restartovat.

Znamená to, že hráči spadající pod hráčskou agenturu, pro kterou pracujete, z Kozlovic odejdou?

Ne, v žádném případě. Nechci nějak Kozlovicím ubližovat, strávil jsem tam dva roky a vytvořil si vztah se spoustou lidí. Nemám důvod do toho zasahovat. Ty hráče jsem tam přivedl proto, aby pravidelně hráli divizi o nejvyšší příčky. Budu je sledovat, budu rád, když budou hrát a předvádět co nejlepší výkony.

Takže vás v Kozlovicích budeme na zápasech vídat nadále?

Ano. Za prvé budu sledovat tým a za druhé zmíněné hráče. S předsedou klubu Lubošem Korytkem i Alešem Kolářem jsme si podali ruce. Určitě budeme dál spolupracovat, co se týče hráčů a dalších věcí. V tuto chvíli jsem jim ale vysvětlil, co cítím z týmu. Myslím si, že už jsme si navzájem okoukaní a je potřeba, aby do toho vstoupil nový element v podobě trenéra, který dodá hráčům novou motivaci.

Ze tří jarních utkání jste uhráli jen bod. Co konkrétně podle vás za špatnými výsledky stálo?

Myslím si, že první zápas s těžkým soupeřem ovlivnilo to, že jsme do něj šli bez útočníka. Galus si zlomil kotník, Galetka byl v trestu z podzimu. Přiznám se, že jsem měl trošku strach, jak se budeme bez klasického hroťáka prezentovat. Nicméně jsme ten duel dokázali alespoň zremizovat, i když si myslím, že v tom zápase byl Valmez lepší. Ve všech třech utkáních mi ale nejvíce vadil přístup hráčů. Hned po Valmezu jsem o tom začal přemýšlet a usoudil jsem, že to může opravdu být tím, že už jsme spolu dlouho. Hráči už potřebovali nějakou změnu, ti nejzkušenější, kteří nás táhli, už věděli, že mají jisté místo v sestavě. Potřebují motivaci, aby bojovali o místo.

Kdy jste si začal pohrávat s myšlenkou odstoupit?

Abych se přiznal, o konci jsem začal přemýšlet už po prvním zápase s Valmezem. Snažil jsem se přijít na příčiny, proč to tak je, proč kluci k tomu utkání přistoupili takto. Jak se říká, nedá se vyhodit deset hráčů, ale dá se vyhodit trenér. Pro tým to může mít povzbuzující účinek.

Co vás čeká nyní? Dáte si od trénování pauzu, nebo je ve hře nějaké nové angažmá?

Samozřejmě mám v agentuře práci na plný úvazek. Jezdím po všech utkáních, od ligových až po amatérské. Teď se zase pustím naplno do práce. Uvidíme, co se stane. Neříkám, že když přijde nějaká nabídka, nepřijal bych ji. Taky se ale neženu do dalšího angažmá. Nechám tomu volný průběh.