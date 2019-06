„Jeli jsme sem s tím, že to chceme trošku zdramatizovat. Po celou dobu, kdy hřiště v Ústí nebylo způsobilé k tomu, abychom mohli trénovat, jsme hledali náhradní hřiště. V podstatě jsme měli dva tréninky až tento týden,“ připomněl ústecký trenér zatopení trávníku posledního celku soutěže rozvodněnou Bečvou.

Minulý týden toho tedy hosté moc nenatrénovali, do sestavy se jim ale vrátil stoper Michal Král, což zadním řadám Sokola prospělo. V prvním poločase navíc Ústí bylo jasně lepším týmem. Ve 22. minutě se míč poodrážel ve vápně k Eriku Smítalovi, který hlavou vstřelil jediný gól utkání.

„V prvním poločase jsme byli naprosto marní, to asi každý viděl. Ve druhém jsme se zvedli, ale branka byla zakletá,“ kroutil hlavou pravý záložník Přerova Vojtěch Koplík.

Ani jeho viditelná snaha po změně stran nevedla k obratu. Viktorka si sice vytvořila slibné střelecké pozice, zakončení ale korespondovalo s celkovým výkonem v první půli – jedna velká mizérie. Na Přerov možná dolehla tíha okamžiku, doma se po dobrých výkonech z předešlých zápasů tak trošku očekávaly tři body a záchrana.

„Možná jsme to měli v hlavách. Oni jsou navíc poslední, možná jsme to podcenili, těžko říct. Něco z toho tam bylo. Těžko se mi to hodnotí, protože jsem teď strašně zklamaný,“ mrzelo Vojtěcha Koplíka.

ÚSTÍ SE MŮŽE PŘIBLÍŽIT NA DVA BODY

Ústí se sice v závěru prakticky jen bránilo, tři body si nicméně odvezlo a pokud ve středu porazí v dohrávce doma Havířov, situace kolem sestupujícího se tím hodně zamotá.

„Samozřejmě už jsme v klubu jednali o další sezoně. Řekli jsme si, že až po těchto dvou zápasech to vyhodnotíme. Když jsem nastínil tu svou teorii naděje, tak se někteří smáli, nicméně ještě pořád žijeme. Já můžu akorát klukům poděkovat, že se dnes vydali. Uvidíme, jak to bude vypadat ve středu,“ nechce předbíhat kouč Ústí Vojtech Bušina.

V případě zmíněného triumfu nad Havířovem by se Sokol na Viktorku dotáhl dvě kola před koncem soutěže na rozdíl pouhých dvou bodů.

„Nesmíme se tím nechat zneklidnit. V Bruntále zkusíme uhrát bod, Havířovu už o nic nejde, takže další zápas bychom taky mohli něco uhrát. Máme to ve vlastních rukou,“ nepanikaří přerovský Vojtěch Koplík.

1. FC Viktorie Přerov – TJ Sokol Ústí 0:1 (0:1)

Branka: 22. Smítal. Rozhodčí: Slováček – Hudec, Voneš. ŽK: Blažkovský, Václavíček – Žingor. Diváci: 108.

Přerov: Bělík – Hrabal, Václavíček, Dlouhý, Zimčík – Koplík, Šlajs (46. Krejčíř), Kocian, Bielko (62. Chuda), Blažkovský – Havlíček (62. Berky). Trenér: Richard Švehlík.

Ústí: Urbášek – Váňa, Šnejdrla, Král, Kopecký (83. Frydrych) – Pat. Sencovici – Vladik, Žingor (87. Žeravík), Holoubek, Pančochář (73. Hutník) – Smítal. Trenér: Vojtěch Bušina.