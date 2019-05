„Jeli jsme sem s pokorou, chtěli jsme navázat na zlepšený výkon ze druhého poločasu posledního utkání. Zaměřili jsme se na obrannou fázi, byť nám do sestavy zasáhly některé nemoci. Museli jsme trošku přeházet naše složení,“ řekl na úvod ústecký trenér Vojtěch Bušina.

Jeho tým přežil velké šance Kozlovic z prvního poločasu, což dalo základ poctivému výkonu po změně stran. Domácí naopak trápilo velké množství promarněných šancí.

„Spousta šancí, žádný gól. Je to velké zklamání,“ přiznal brankář Kozlů Roman Konečný, který se paradoxně v 85. minutě marně natahoval po výborné střele Patrika Sencoviciho.

„Tam jsem skočil a doufal, že mě to trefí, bylo těžké se tam dostat. Kdyby to trefil, tak můžu jenom zatleskat,“ smekl gólman před klíčovým momentem.

„Kluci se vydali, začali jsme si trošku víc věřit. Při troše štěstí jsme si mohli odvézt i tři body, ale jsme pokorní a jsme rádi za ten bod. V obou poločasech jsme měli brejkové situace. Ta na konci zápasu mohla být rozhodující,“ ohlížel se kouč Ústí Bušina.

Se ziskem jednoho bodu z hřiště silného soupeře ale byl Sokol rozhodně spokojen. Kozli byli naopak hodně zklamaní.

„Ten zápas byl o jednom nebo dvou gólech, které bychom slepili, pak by to šlo lépe a z útočníků by to spadlo. Takhle měl soupeř pořád o co hrát,“ zhodnotil Roman Konečný.

Očekávaná čtvrtá výhra Kozlovic v řadě nepřišla, v tabulce tak týmu z Přerovska patří sedmé místo.

„Chtěli jsme šňůru natáhnout, jara většinou míváme silná. Letos to nebylo ze začátku ideální. Teď jsme to bohužel pokazili remízou, další utkání chceme určitě vyhrát,“ má jasno Roman Konečný.

Poslední Ústí stále na Přerov ztrácí čtyři body. „Ještě žijeme,“ věří trenér Vojtěch Bušina.

FK Kozlovice – TJ Sokol Ústí 0:0

Rozhodčí: Bureš – Slováček, Hanák. ŽK: Chudoba, Ma. Král, Řehák – Sencovici, Kopecký. Diváci: 170.

Kozlovice: Konečný – Střelec, Král, Řehák, Heger – Přikryl, Schlehr, Brabec (64. Z. Matějka), Chudoba (64. Kyselák) – Nekuda, Galetka. Trenér: Roman Matějka.

Ústí: Urbášek – Pančochář, Šnejdrla, J. Smolka, Kopecký – Sencovici – Frydrych (80. Váňa), Žingor (88. Šerý), Holoubek, Hutník – Smítal. Trenér: Vojtěch Bušina.