„Konečně ukázali, co v nich je. Je potřeba s nimi pracovat, hodně s nimi mluvit a zapracovat je do kolektivu. Od toho tam také jsem já,“ zmínil trenér Přerova David Rojka.

Hats ve 45. minutě odčaroval přerovské střelecké prokletí. Viktorie nedala gól od začátku této sezony – takřka přesně 500 minut. Hats do šatny srovnal na 1:1, což bylo klíčem k sobotnímu úspěchu. Hodně mu ale pomohlo špatně načasované vyběhnutí brankáře Kreizla.

„Byl to důležitý moment. V šatně jsme to pak ještě namotivovali, že bod nám nestačí a ve druhé půlce jsme byli podle mě jasně lepší,“ pochvaloval si Rojka.

Ve druhém poločase přidal ukrajinský záložník druhý gól, na 3:1 pak po šikovné práci ve vápně zvyšoval druhý Ukrajinec v přerovských službách Vasyl Dan. Stejný hráč v závěru po spolupráci s Hatsem přesně našel hlavu Zimčíka, který v 72. minutě uzavřel na konečných 4:1.

„Je to o to cennější výhra, že jsme to dokázali otočit. Je to první důležitý krok, ale je před námi na podzim dalších sedm zápasů. Z psychologického hlediska je to vzpruha pro další práci. Víme, že už nejsme poslední,“ připomněl kouč Přerova.

Na druhé straně museli skousnout další venkovní prohru. „V prvním poločase to nevypadalo nejhůře, měli jsme šance, které jsme opět neproměnili, což je prozatím naše velká slabina. O poločase jsme si řekli, že budeme vysoko napadat, abychom získali tři body my, ale stal se opak. Přišel totální kolaps,“ kroutil hlavou šumperský trenér Zdeněk Opravil.

„V podstatě se opakuje scénář z našich venkovních zápasů. Dostaneme gól do kabiny, v šatně si něco řekneme, pak to ale neplníme. Asi to nezvládáme psychicky,“ zamyslel se Opravil.

Jeho tým se utká v neděli doma se Vsetínem. Viktorku čeká velké přerovské derby v Kozlovicích. Ty do utkání půjdou v roli favorita, rozhodně však ne tak velkého, jakým by byly ještě před týdnem.

„Určitě se na to těším. Přijde kolem osmi set diváků, rozdíly se v takových zápasech smazávají. Nachystáme se na to, můžeme jenom překvapit,“ hlásá nový lodivod Přerova David Rojka.

1. FC Viktorie Přerov – FK Šumperk 4:1 (1:1)

Branky: 45. a 57. Hats, 61. Dan, 72. Zimčík – 17. z pen. Podhorný. Rozhodčí: Fabeš – Rygl, Běhal. ŽK: Blažkovský – Bernard. Diváci: 107.

Přerov: Kvapil – Kratochvil, Václavíček, Kocian, Zimčík – Hats, Bielko, Dlouhý, Blažkovský – Dan – Karmazín.

Šumperk: Kreizl – Olejník, Smrž, Španihel, Jurásek – Ostrovka, Demeter (68. Dostál), Nimrichtr (46. Šumbera), Bernard, Tran (78. Nosál) – Podhorný (68. Žák). Trenér: Zdeněk Opravil.