„Tohle byl nádherný gól, byly to pro nás v tu chvíli velké emoce. Jen mě mrzí, že Martin by nám mohl pomáhat daleko víc, ten kluk tohle v sobě má. Nesmí se uspokojit tím, že dal takový gól,“ zmínil přerovský trenér David Chuda.

Gól Martina Repčeka ve 20. minutě:

Zdroj: TVcom.cz

Přerované začali aktivně a od začátku na hřišti proti slabému soupeři dominovali. „Řekli jsme si, že nervozity a toho, že nám to nejde, už jsme zažili dost. Věděli jsme, že Nový Jičín je v krizi a jestli někoho můžeme porazit, jsou to oni,“ měl jasno Chuda.

Žádné jednoznačné utkání z toho však nebylo. Po druhé žluté kartě musel ze hřiště už po půlhodině Tomáš Vařecha, který dostal na postu stopera tentokrát přednost před Davidem Kučou.

„První žlutá za mě být neměla, u té druhé mi sám Vařa se slzami v očích řekl, že trefil balon. Ale nejsem od toho, abych to hodnotil,“ nechtěl se David Chuda vyjadřovat k rozhodčím.

Deset na deset a skončil fotbal

Na „přesilovku“ domácí reagovali střídáním, do hry poslali ve 36. minutě Jiřího Šimka. Ten se však na hřišti ohřál jen sedm minut. Po vlastním faulu se nohou ohnal po soupeři, za což po konzultaci s čárovým udělil hlavní rozhodčí Godfryd druhou červenou kartu utkání.

„Hrálo se deset na deset a najednou skončil fotbal. Z obou stran, bylo to o ničem, soupeř za celý zápas nevystřelil na bránu,“ pokrčil rameny David Chuda.

A to přesto, že po změně stran podobně zbytečnou červenou kartu jako soupeř vyfasoval přerovský Masný. Dle zápisu měl i on kopnout protihráče v přerušené hře.

„Soupeř na něm visel a nevím, co se pak stalo. Každopádně to bylo trestuhodné. Museli jsme hrát v rozestavení 4-3-1. Ti, co zbyli na hřišti, dřeli do morku kostí. Jen jsme od té doby bránili. A bránili jsme skvěle. Jak jsem řekl, soupeř nevystřelil na bránu,“ připomněl David Chuda.

Tomu tak vyšlo hned několik změn v sestavě. Na hrotu dostal na úkor mladičkého Jakubowicze šanci hrdina zápasu Repček, na křídle vystřídal želatovickou posilu Brauna Hynek Caletka a v bráně po hrubce v derby nastoupil David Bělka.

„Neměli jsme na výběr. U Bělky nikdo moc nevěděl, co čekat, ale stáhl každý centr a byl výborný,“ chválil Chuda. Jediné, co tak úplně nevyšlo, tak byl tah s Vařechou, který na hřišti pobyl jen půlhodinu.

Pochvalu si dle přerovského kouče zasloužila i skupinka hostujících fanoušků. „Dodávali nám morální síly. Přestože jsme měli 0 bodů přijeli a po celý zápas nám vytvářeli takřka domácí prostředí,“ zmínil trenér.

Viktorka maká dál

První tři body do tabulky by každopádně pro mladý tým mohl být veledůležitou vzpruhou pro sebevědomí.

„Z osmnácti lidí mi chodí osmnáct na trénink. Shodli jsme se, že nemáme fyzičku, v týdnu jsme byli zase na ovále a někteří zvraceli. Kluci makají, nemůžu jim nic vyčíst. Jsem nadšený z toho, jak chtějí,“ rozpovídal se David Chuda. „Proto nás poslední výsledky mrzely, nálada se teď strašně moc zvedla,“ dodal.

Ještě lépe by viktoriánům bylo, pokud by v dalším kole na domácím hřišti porazili Bzenec. Hraje se netradičně v pátek od 17 hodin.

„Do zápasu s Bzencem teď můžeme jít s čistou hlavou. Víme, že budeme outsideři, ale když budeme bojovat na sto procent, nějakou šanci určitě máme,“ uzavřel David Chuda.

FK Nový Jičín – 1. FC Viktorie Přerov 0:1 (0:1)

Branka: 20. Repček.

Rozhodčí: Godfryd – Malý, Písečný. ŽK: Korytář, Klimeš, M. Palla, Káňa – V. Kocian, Caletka, Kuča, Jakubowicz, Braun. ČK: 43. Šimek – 31. Vařecha (po 2. ŽK), 55. Masný. Diváci: 70.

Přerov: Bělka – Janyška, Vařecha, Javora, Řezník – V. Kocian – Masný, Kudlička (46. Kuča), A. Kocian (79. Braun), Caletka – Repček (79. Otáhal). Trenér: Chuda.