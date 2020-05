„Chceme zase bojovat o nejvyšší příčky,“ má ovšem jasno předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o třetiligových šancích, obavách z úbytku partnerů nebo třeba o novém kozlovickém pažitu.

Jste stále naštvaní, že vám koronavirus zrušil možná i postupovou sezonu?

Je to pro nás samozřejmě zklamání. Byli jsme na sezonu nachystaní tak, abychom o nejvyšší příčky hráli. Chtěli jsme to dotáhnout co nejdál, možná i vyhrát. Co by bylo dál, to je otázka financí a domluv s partnery. To bych předbíhal.

Přeci jen, Kozlovice mají dlouhodobě ambice hrát špici divize. Nenabízí se vidina Moravskoslezské fotbalové ligy?

Fotbal se hraje proto, aby se vyhrávalo. Jestli by se postoupilo, nebo ne, to je otázka jednání s partnery. Když si vzpomenu, jak jsme před šesti sezonami vyhráli krajský přebor, tak jsme vůbec nevěděli, jestli se do divize přihlásíme. Kdyby nás v té době nepodpořilo město Přerov a nepřislíbilo další podporu, tak tu soutěž nepřihlásíme. Takže pokud bychom teď soutěž vyhráli a jednali s partnery a městem ohledně podpory, aby se v Přerově mohla hrát třetí liga, neříkám, že bychom ji nehráli. Ve třetí lize už je to ale obtížné, hrají tam B-týmy ligových mužstev, soutěž má o hodně vyšší kvalitu než divize. Předpokládám navýšení našeho rozpočtu minimálně o dva miliony. Chtěli bychom na to pomýšlet, ale z ekonomického hlediska je to pro klub velká zátěž.

Partneři se teď navíc do podpory sportu nepohrnou. Může to být pro klub problém?

Máme obavy z toho, jak to bude s partnery, kteří nás podporují. Nevíme, jak se daná situace vyvine. Většina podpory, která jde ze státních institucí, třeba od města, tak je směrována na mládež. Mužskou kopanou podporují většinou jen partneři. Budeme jednat. Nikdo neví, jaká podpora do klubu přijde. V tom ale nebudeme sami. Bude v tom celý fotbal.

Podaří se vám v Kozlovicích udržet tak kvalitní kádr, jako byl ten dosavadní?

Co jsem se bavil s klukama, tak mužstvo by mělo zůstat. Je to dlouhá doba, jestli se začne hrát v srpnu, tak do té doby se může ale všechno změnit. Na prvních trénincích s hráči probereme situaci. Jestli má někdo nějaké ambice odejít, nebo budou chtít zůstat. My bychom byli rádi, kdyby se mužstvo zachovalo a po sportovní stránce bychom zase bojovali o příčky, o které chceme.

Hráči tady ale asi nehrají za párek a klobásu. Mohou být finance komplikací?

Samozřejmě. Tak jak říkáte, komplikace to být může. V některých mužstvech říkají, že hráči tam hrají zadarmo nebo za párek. Já si myslím, že to nalhávají sami sobě. Pokud chcete v této soutěži hrát na nejvyšší příčkách tabulky, nemůžete hrát s hráči, kteří tady budou hrát za klobásu a párek. Ti kluci nějaké peníze dostávají. Nemáme ale žádné hráče, kteří by měli profesionální smlouvu. Teď se nehraje, takže s klukama musíme probrat, jak dál. Jestli za to období, kdy se netrénovalo, jim alespoň nějakou kompenzaci dáme, nebo nedáme. Uvidíme, jak k tomu přistoupí i ti hráči. Bude to ale těžké. Nás, jakožto klub, který chce hrát o první příčky, to stálo nějaké finance. Mrzí nás, že jsme to nedotáhli do konce.

Zajímavou posilou měl být Afričan Mutu, o kterého jste se museli ještě donedávna starat, protože v Přerově kvůli koronaviru tak trošku uvízl, je to tak?

Bylo by to pro mužstvo oživení. Je to dobře technicky vybavený fotbalista, který by nám pomohl. Jsme zklamaní jak my, tak i on. Byl problém, aby se vůbec dostal domů do Jihoafrické republiky. Až na druhý pokus jsme jej přes velvyslanectví a Frankfurt nad Mohanem domů dostali. Chtěl by se sem ale vrátit, líbilo se mu tady zázemí, sedl si i do party. Chodil si sem individuálně zatrénovat sám na hřiště a do posilovny a byl opravdu zklamaný, protože se z Česka domů vrací podruhé. Poprvé, když se na podzim zranil ve Slovácku. Je zatím registrován u nás, jak to ale bude dál, to teď nevíme.

Přemýšlel jste ještě před rozhodnutím FAČR o tom, jak by se sezona třeba ještě dala dohrát?

Samozřejmě, že byly různé varianty. Třeba aby prvních sedm mužstev hrálo mezi sebou o postup, posledních sedm o sestup. O tom se ale mluvilo jen mezi činovníky ve fotbale, rozhodl svaz. Bavili jsme se i o tom, že v dalším ročníku budou hrát stejná mužstva. Mohl být proto i návrh, aby se do soutěže šlo se stejným počtem bodů, jaké nyní týmy mají, a prostě pokračovat dál. To by ale asi nikde neprošlo (usmívá se). Musíme bojovat dál, pojedeme tak jako doteď.

Kdy pustíte na hřiště kozlovickou mládež?

Teď přišlo rozhodnutí, že od 11. května může být na akcích sto lidí a můžeme trénovat. Takže v týdnu svoláme trenéry mládeže a rozhodneme, kdy a v jakém tréninku začneme. U mládeže mám obavy, aby nedošlo k odlivu. Aby teď, když netrénovali, doma nezpohodlněli, aby se nám všichni do mužstev vrátili. Na mládeži nám taky hodně záleží, vytváříme pro ni zázemí stejně jako pro muže.

Všiml jsem si, že jste během pauzy alespoň zasadili nový trávník, mám pravdu?

Od roku 2009 nebylo času, abychom trávníku dali trošku víc. Teď se nehraje, tak jsme zasadili nový, proběhla regenerace herní plochy a myslím, že to bude mít příznivé výsledky. Teď je vlastně ideální doba na to, abychom udělali údržbu veškerého zázemí, které jsme tady celou dobu budovali.

Už se plánují i přátelská utkání, kdy si fanoušci dají v Kozlovicích oblíbený fotbálek a pivo?

Okénko by mělo být oficiálně otevřeno od 11. května a na přátelských zápasech pak určitě bude fungovat. Diváky pak nějak budeme muset uhlídat na tom počtu osob, abychom dodrželi nařízení vlády. Uvidíme, co dál.