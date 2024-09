Rozhodčí hru nepřerušil, Kozlovice se rychle dostaly dopředu, konkrétně Radek Smékal dokázal obejít v protiútoku soupeře ve vápně a přesně zakončit – 1:0.

„Dostalo se do toho pak hodně emocí,“ přiznává Alex Řehák. „Byl jsem u té situace. Když si lehl na zem, taky jsem volal, ať sudí zastaví hru. Nechal to ale běžet, naštěstí s útočníkem soupeře to nebylo nic vážného,“ řekl Řehák. Gomola nicméně do druhého poločasu nenastoupil.

To, že se hra měla přerušit, nebo že hosté měli míč zakopnout, nejvehementněji avizoval asistent trenéra Valachů Michal Kiss Farkas, za což dostal žlutou kaltu.

A to nebylo vše. Následoval výkop, ztráta domácích, faul, standardka kozlů a faul vybíhajícího brankáře Valmezu Pobořila na kozlovického kapitána Alexe Řeháka. Míč si k penaltovému puntíku vzal sám Řehák.

„Nebyl jsem na to nachystaný. Potvrdilo se, že faulující by neměl kopa,“ pousmál se Alex Řehák, kterému nebylo po poločasovém hvizdu do zpěvu.

„Řekli jsme si, že musíme přidat ještě gól, že to bude nebezpečné. Povedlo se nám to ze standardky, kdy jsem vracel míč na Kubu Vyhlídala a ten to konečně prostřelil. A doufám, že mu to tam bude padat dál,“ oddechl si kozlovický kapitán.

Gól Vyhlídala byl nakonec i vítězný. Domácí snižovali taktéž z penalty v 64. minutě Radimem Dostálem poté, co kozlovický Michl zahrál po standardce Valmezu rukou. „Stáhli jsme se za stavu 0:2 trošku do defenzivy. Penalta to byla, nicméně pak jsme to týmově dokázali odbránit,“ oddechl si Řehák.

Konec dobrý, všechno dobré. Kozlovice mají další tři body do tabulky, přežily nedávnou povodeň a domácí duel s Novými Sady odehrají dle řádného termínu v neděli v 15.30 na hlavním domácím hřišti, které ještě nedávno bylo pod vodou.