„To, co tam předváděli rozhodčí nebudu komentovat, naštěstí už jsem vyklidněný. Ale už jen neuznaný gól byl skandální,“ kroutil hlavou trenér Kozlovic David Kobylík.

Co se stalo? Hosté zahrávali rohový kop, centr Smolky z voleje napálil směrem na bránu Dominik Skopal a od domácího hráče se míč odrazil do brány. Radost Kozlů ale okamžitě zastavil praporek pomezního, který viděl ofsajd. Jeden z kozlovických hráčů se možná nacházel za defenzivní linií Skaštic, avšak do hry nezasáhl.

Zdroj: TVcom.cz

Pravdou je, že favorit přeci jen šel o chvíli později do vedení, když se po Skopalově pasu podruhé v kozlovickém dresu prosadila zimní posila Patrik Michl, to však bylo ze strany kozlů vše. Domácí po pěkné kombinaci v 69. minutě srovnali na 1:1.

„Nepodali jsme dobrý výkon celkově a hlavně v první půlce. Domácí byli dobře nachystaní, měli taktiku nás k nim nepustit za každou cenu. Zápas se nám nepovedl, ale ještě více se nepovedl jiným pánům,“ kroutil hlavou David Kobylík.

Úřadující mistr tak pokračuje v posledních rozpačitých výkonech, na výhru čeká už tři utkání. „Že se nepovedou tři zápasy? To nevidím jako něco, z čeho bychom měli bláznit. Přejeme si lepší výsledky, analyzujeme to, ale musím říct, že kluci pracují dobře,“ zůstává kouč klidný.

„Nejsme tady od toho, abychom vyhrávali každý týden, ale od toho, aby se hráči zlepšovali. S tím přijdou výhry,“ věří Kobylík.

Ve středu čeká Kozlovice dohrávka s vedoucím Stráním, které má v tabulce divize E už o šest bodů více. „V tabulce jsme na tom dobře a těšíme se na utkání se Stráním. Bohužel nás limitují zranění, což mě momentálně trápí nejvíc,“ zmínil David Kobylík.

Tomu kromě dlouhodobě indisponovaného hrotového útočníka Nekudy ve Skašticích chyběli Radim Olšanský, Ondřej Kyselák a v 65. minutě navíc musel střídat nejlepší jarní střelec týmu Jakub Vyhlídal.

TJ Skaštice - FK Kozlovice 1:1 (0:0)

Branky: 69. Frýdl – 55. Michl.

Rozhodčí: Svoboda – Jahoda, Petrásek. ŽK: Frýdl, Zavadil, Pospíšil – Skopal, D. Kobylík, Smolka, Řehák. Diváci: 185.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Kostka, Řehák, Vítek, Skopal, Michl, Vyhlídal (65. Illík), Smolka, Vogl, Kozák. Trenér: Kobylík.