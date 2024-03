Nepříjemný start jara prožili fotbalisté přerovské Viktorky. Na půdě Skaštic už v osmé minutě šli do deseti po červené kartě Vařechy a z následného přímého kopu Konečníka rychle inkasovali gól na 1:0. Domácí přidali i druhou branku, ani zlepšený výkon po změně stran Přerovanům nepomohl. Na úvod padli 1:2.

Trenér divizních fotbalistů Přerova David Chuda. | Video: Němeček Ivan

„Pokud v osmé minutě jdeme do deseti a ještě z toho z přímáku inkasujeme, tak můžeme trénovat třeba osmkrát týdně a bude nám to k ničemu,“ kroutil hlavou přerovský trenér David Chuda.

Zdroj: Němeček Ivan

V 57. minutě vykřesal naději aktivně hrajícím hostům Řezník. Přerov nebyl daleko od vyrovnání, v utkání se dožadoval i dvou pokutových kopů.

„K tomu jak byly hraniční situace posouzeny se nebudu vyjadřovat, od toho máme komisi rozhodčích,“ nechtěl Chuda komentovat zákroky na Verbicha v prvním a Caletku ve druhém poločase.

Gól už nepadl, a tak tři body do divizní tabulky zůstaly na Kroměřížsku. „Skaštice mě dnes herně nepřesvědčily, ale fotbal se hraje na výsledek, a tak mohou slavit. My si za bídný první poločas zasloužili spíš pár facek. Ten totiž z obou stran připomínal daleko nižší než divizní úroveň,“ nebral si Chuda servítky. „Za druhou půli naopak musím hráče pochválit, i v početní nevýhodě jsme soupeře mačkali a vyrovnání viselo na vlásku. Střídající hráči přinesli do hry oživení,“ chválil přerovský trenér.

V sobotu patnáctá Viktorka přivítá v důležitém souboji od 15 hodin čtrnáctý Baťov.

TJ Skaštice – 1. FC Viktorie Přerov 2:1 (2:0)

Branky: 10. Konečník, 31. Gojš – 57. Řezník.

Rozhodčí: Nejezchleb – Bodeček, Haminger. ŽK: Pospíšil, Zůvala – D. Kuča, Braun. ČK: 8. Vařecha. Diváci: 185.

Přerov: Bělka – Vařecha, Javora, Řezník, Masný (67. J. Kratochvíl), Janyška, Verbich, D. Kuča (57. Kytlica), Čtvrtníček (46. Braun), Caletka, Horák (57. Nezval). Trenér: Chuda.