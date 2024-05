Přispěl k tomu i 35letý Heger, který v divizi za Kozlovice naposledy stabilně nastupoval ještě pod trenérem Chytrým. Přes Brodek u Přerova a krajský přebor se vrátil do Kozlovic, kde ovšem diriguje B-tým, který vznikl před minulou sezonou. Možná tak už ani nedoufal, že si před skvělou kulisou v divizi zahraje. A že zažije podobnou euforii z takového obratu.

„Pocity byly super. Je to někde jinde než okresní přebor. Člověk se jinak zadýchá! Jsem už zvyklý spíš na stopera – víc chodit než běhat. Jsem rád, že jsem si to zase po nějaké době zkusil. Snad jsem klukům pomohl,“ pousmál se po zápase.

OBRAZEM: Béčko Kozlovic udělalo krok k postupu. Chce posilovat

S týmem byl na lavičce, co to jen šlo, zvlášť když Kozlovice trápí opravdu rozsáhlá marodka zejména v křídelních prostorech.

„Marodka už je nějakou dobu. Kluci hrají de facto v jedenácti lidech. Už v pátek mi sdělili, že Voglis (Jan Vogl) je zraněný a uvidíme, jak dlouho vydrží. I proto jsem v sobotu hrál za béčko jen šedesát minut, abych pošetřil nějaké síly. Ale teda nevím, jestli jsem je pošetřil,“ přiznal Heger, že fyzicky bylo náročné, rozdíl čtyř tříd udýchat.

Odehrál 44 minut, mohlo to ale být daleko více. Už po pár minutách hry totiž přišel od kapitána Alexe Krále na lavičku pokyn, že bude potřeba střídat.

Kobylíkův infarkt. Skvělý obrat Kozlovic dokonal v nastavení kapitán

„Přišel pokyn, že Honza Vogl nemůže, tak jsem se ihned šel rozcvičit. Nakonec se Voglis snažil vydržet co nejdéle, aby i mně ušetřil nějaké síly,“ vysvětlil Heger.

Co stálo podle něj za skvělým obratem? „Začali jsme vyhrávat souboje, na rozdíl od prvního poločasu. Vytvořili si dostatek šancí a dokonali obrat,“ pochvaloval si.

V dalších kolech je pravděpodobné, že coby kdysi výborný divizní levý bek Kozlovicím opět pomůže. „Budu muset,“ zasmál se. „Předpokládáme, že s béčkem ukopeme brzy postup a bude hotovo. Áčko pak má pořád o co hrát, takže pomůžeme, když bude potřeba,“ nastínil Heger, že by nemusel být jediným hráčem B-týmu, který se v divizi objeví.

„Byl bych rád, kdyby to tak bylo. Je to na trenérovi i na našich hráčích, kteří si to musí v hlavě srovnat tak, aby chtěli pomoci klubu a týmu,“ uzavřel Tibor Heger.