„Určitě šlo o velmi důležité utkání, taky jsme se na něj tak připravovali. Jsem rád, že kluci nepodlehli tlaku a nechali na hřišti, co v nich bylo,“ liboval si naopak kouč Všechovic Zbyněk Vinklar.

Přerovany mohou mrzet nevyužité šance z úvodu utkání. Čtvrtníček dokonce trefil tyč. Ve 26. minutě proměnil penaltu po ruce Davida Kuči Marek Staněk a ve 39. minutě zvýšil na 2:0 pro domácí Radek Skácel.

Po změně stran se žádná otočka, jako tomu bylo na podzim v Přerově, nekonala. Hned v úvodní minutě se totiž výstavně z více než dvaceti metrů trefil Patrik Hoffmann. „To byl klíčový moment. V prvním poločase jsme přečkali možnosti soupeře a pak jsme zápas převzali do svých rukou, hru jsme kontrolovali,“ hodnotil trenér Všechovic Zbyněk Vinklar.

Tatran pak dvěma góly ještě upravil na konečných 5:0. „Kluci hráli disciplinovaně a podali jeden z nejlepších výkonů sezony,“ pochvaloval si domácí lodivod.

Ani na krajský přebor

Daleko ke spokojenosti měl jeho protějšek. Po solidních výkonech mladý přerovský tým zcela propadl.

„Vůbec nechápu, jak můžeme tohle v boji o záchranu dopustit. Ano, je to zápas blbec, kdy z prvních dvou ohrožení inkasujeme a určitě nám nepřidá ani nástup do druhé půle, ale že to takhle vzdáme, to mi rozum nebere,“ nechápal David Chuda.

„Je třeba nalít si čistého vína, někteří hráči jsou skutečně přeceňovaní a Přerov stojí před důležitým rozhodováním, jestli pracovat s tímto mladým a domácím kádrem, nebo mančaft skutečně posílit z venku. Tenhle výkon nejenže nebyl na divizi, on nebyl ani na krajský přebor,“ přiznal Chuda.

Do sobotního domácího utkání s Holešovem (16.30) tak podle něj jeho tým musí razantně změnit přístup. „I když budeme hrát s asi nejlepším mančaftem na jaře, nezbývá, než zvítězit. Na fotbale je fajn to, že tento trapas můžeme již za pár dní odčinit,“ má jasno přerovský trenér.

Tatran Všechovice – 1. FC Viktorie Přerov 5:0 (2:0)

Branky: 26. z pen. Staněk, 39. Skácel, 46. Hoffmann, 52. Vahalík, 67. vl. Kuča.

Rozhodčí: Tvardek – Krupa, Zapletal. ŽK: Cubo (Všechovice). Diváci: 300.

Všechovice: Spurný – Vahalík (62. Kopecký), Richter, Cubo (71. Kurfürst), Staněk, Kuchař, Bezděk, Adamčík, Hoffmann (84. F. Rolinc), Vozák, Skácel. Trenér: Vinklar.

Přerov: P. Kratochvíl - Janyška (74. Nezval), D. Kuča, Javora (65. Nezval), Řezník - Horák (65. F. Kuča), Kocian (54. Verbich) - Masný, J. Kratochvíl, Braun (46. Caletka) - Čtvrtníček. Trenér: Chuda.