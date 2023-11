Ani kaluže, bahno a kvalitní soupeř nezastavil venkovní dominanci fotbalistů Kozlovic v podzimní části divize E. Úřadující mistr vyhrál i sedmé z osmi utkání na hřištích soupeřů. Ve Všechovicích byl produktivní a přestože hrál většinu druhé půle v deseti, zvítězil 3:1.

„Byl to ale hodně těžký zápas, terén byl na hranici regulérnosti. Musím říct, že domácí mají kvalitní tým,“ uznal kozlovický trenér David Kobylík.

Jeho protějšek a bývalý spoluhráč z mládežnické reprezentace Lubomír Kubica na lavičce Všechovic byl po utkání spokojen podstatně méně. „S Davidem jsme se dlouho neviděli, pokecali jsme, už je to nostalgie. Kozlovice jsou nicméně ne nadarmo tam, kde jsou. Hrají zodpovědně a jsou silné směrem dozadu, nedělají chyby,“ vrátil Kubica Kobylíkovi kompliment.

Důležité vedení dal hostům už ve 4. minutě Dominik Skopal. „Skvělá akce,“ okomentoval trefu kozlovického tahouna David Kobylík. Na tento zápas ještě dokázal odpovědět Patrik Hoffmann.

„Domácí nás pak ale zatlačili a mohli klidně jít i do vedení. Skvěle to pochytal náš gólman,“ oddechl si Kobylík.

„Navázali jsme na předešlé zápasy a v prvním poločase si vytvořili čtyři vyložené šance. Bohužel. Kozlovice vytěžily z minima maximum, my jsme měli v zápase 85 procent držení míče,“ vyhodnotil si dokonce Lubomír Kubica.

Přesilovka? Bez velkých šancí

Jenže přišel nebezpečný centr hostujícího Smolky a vlastní gól Daniela Kuchaře do šatny. Po změně stran pak vyfasoval druhou žlutou kartu Jan Vogl a Všechovice hrály přesilovku.

„Ovlivnilo to druhou půlku. Domácí nás zatlačili, herně byli lepší, ale paradoxně jejich tlak opadl a my to v závěru dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si David Kobylík.

„Soupeř dostal červenou kartu a my pak hráli do plných, což je vždy složité. Tlak byl sice enormní, ale už jsme se nedostávali do vyložených šancí. Mohli jsme více vytěžit i ze standardních situací,“ myslí si Kubica.

V 88. minutě po rohu upravil na 1:3 hostující kapitán Alex Řehák a bylo po zápase. „Výsledek je pro nás krutý. Minimálně remízu jsme si zasloužili, klukům nemám co vyčítat, odvedli maximum. Chybělo štěstí,“ doplnil všechovický lodivod.

Kozlovice zůstávají na druhém místě tabulky, na vedoucí Strání stále ztrácí čtyři body. „Jsem spokojený s vítězstvím a přístupem hráčů. Potřebujeme to ještě potvrdit, pokud zvítězíme doma nad Holešovem, budu podzim hodnotit jako úspěšný,“ prozradil David Kobylík.

Ani Lubomír Kubice nemůže být v závěru podzimu nespokojen, po počátečních nezdarech se jeho tým herně a výsledkově zvedl. Stačí to zatím jen na jedenáctou pozici.

„Škoda, že je konec sezony. Kluci si vzali k srdci, co jsme si řekli. Tým má potenciál na to, být úplně někde jinde. Musíme ještě pracovat na defenzivě a naší hře,“ říká Lubomír Kubica.

Tatran Všechovice – FK Kozlovice 1:3 (1:2)

Branky: 27. Hoffmann – 4. Skopal, 43. vl. Kuchař, 88. Řehák.

Rozhodčí: Prokůpek – Tomanec, Havrlant. ŽK: M. Lasovský, Hoffmann – Kozák. ČK: 59. Vogl (Kozlovice, po 2. ŽK). Diváci: 200.

Všechovice: Machalický – Cubo, Vahalík (56. Nehyba), Richter, M. Lasovský, L. Lasovský, D. Rolinc (79. Pumprla), Staněk (67. Skácel), Kuchař, Hoffmann, Bezděk. Trenér: Kubica.

Kozlovice: Obzina – Smékal, Kostka, Řehák, Kyselák, Vítek, Skopal, Vyhlídal (89. Slatinský), Smolka (90+1. Ilík), Vogl, Kozák. Trenér: Kobylík.