„Musím přiznat, že konečná taktika se rodila se v pátek u makrely u mého tchána. Tam se stanovila. Vzpomínali jsme na zápasy a různé výhry, kdy on byl trenér a já jeho svěřenec. Dával jsem mu různé návrhy, on proti návrhy. Pak jsme se shodli a naštěstí to vyšlo. Celkově jsme se ale připravovali celý týden i u videa. Viděl jsem několik zápasů Kozlovic, měl jsem je nastudované, věděli jsme, že jsou silní celkově a dobří na míči. Proto jsme k tomu museli přistoupit jinak a kluci byli svázáni taktikou,“ řekl na úvod kouč Kostelce Juraj Šulc.

Taktiku však vzhledem k dalším duelům konkrétně prozradit nechtěl. Nicméně fungovala, protože ve 22. minutě otevřel skóre po prodlouženém autu Fajstl.

„Dobře jsme do utkání vstoupili, po gólu se ale Kozlovice otřepaly, začaly tlačit, zlobit, ale do poločasu jsme to ustáli,“ byl spokojený Šulc.

Méně pak jeho protějšek David Kobylík. Ten v úvodní půli dvakrát střídal. A nešlo o vynucené změny kvůli zdravotním problémům.

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, nevyhrávali jsme souboje a neměli běžeckou aktivitu. Proto ta střídání. Ještě si to rozebereme,“ řekl Kobylík.

Po změně stran navíc domácí udeřili podruhé. Nákop Bárty prodloužili na Preislera, který zpoza vápna trefil přesně na zadní tyč. „Jednoduchá akce. Musel vystřelit levačkou, protože na pravé jej trápí zranění svalu,“ překvapil Šulc.

„Oba góly byly důležité. V minulých zápasech jsme prohrávali a to se s tím pak těžko něco dělá. Tentokrát to bylo všechno nachystané, že se musíme dostat do vedení. Potom jsme zalezli a Kozlovice to měly o to těžší se tam dostat,“ dodal.

Nicméně Kozlovice duel ještě zdramatizovaly, když po faulu proměnil dvanáct minut před koncem pokutový kop Řehák. Na víc se ale už nezmohly.

„Věděli jsme, co Kozlovice hrají, chystali jsme se na to, ale vznikla jedna chyba. Přišel nákop na levou stranu, propadli jsme a už jsme v souboji byli pozdě. Stoper Popelka nezareagoval, jak měl. Díval jsem se na to už i na videu a bylo to netaktické, nemůže se to stávat,“ popsal penaltový zákrok Šulc.

„Potom hosté zvýšili tempo, zatlačili nás a strachovali jsme se o výsledek. Naštěstí jsme to zvládli a máme důležité tři body. Je to důležitý krok k záchraně,“ je si vědom Šulc.

Zatímco Kostelec tak opustil sestupové příčky a výrazně se přiblížil setrvání v soutěži (vzhledem k ostatním výsledkům mu v případě, že klesne ještě na předposlední místo, bude stačit v posledních dvou kolech bod či jakékoliv zaváhání Pelhřimova ze skupiny D), tak Kozlovice prohrály potřetí v řadě a musí zabrat, pokud chtějí skončit na druhém místě ve skupině E, na které ztrácí dva body.

„Domácí byli hladovější po vítězství, což je obrovská kaňka a nemělo by se to stávat. Přišli jsme o konkurenceschopnost v týmu. Máme spoustu zraněných a látáme sestavu. Vypomáháme si dorostenci, béčkem a vytratila se hladovost. Začali jsme hrát až po snižující brance, což je málo. Do té doby jsme hráli antifotbal na držení míče místo účelnosti. Nechodíme do brány, proto nevyhráváme,“ hodnotil Kobylík.

„Nezasloužili jsme si nic, ale nemá cenu všechno brát negativně. Je otázka, jak se z toho poučíme. To, že není vytvořena konkurenceschopnost beru na sebe. Je má chyba, že jsem dobře nenamotivoval tým, aby fungovalo od první minuty. Ono sedmdesát minut nefungovalo, což jde za mnou. Je potřeba se oklepat a rozloučit se se sezonou vítězně,“ uzavřel David Kobylík.

FC Kostelec na Hané - FK Kozlovice 2:1 (1:0)

Branky: 22. Fajstl, 53. Preisler - 78. z pen. Řehák.

Rozhodčí: Kolář - Cieslar, Marek. ŽK: Fajstl, Pavlíček - Vogl, Řehák. Diváci: 122.

Kostelec: Bárta - Popelka, Zbožínek, Lužný, Preisler (90+3. Kořenovský), Fajstl (88. Klimeš), Závodný, Skalník (90+2. Holoubk), Ondroušek, Škrabal (90+3. Grulich), Pavlíček. Trenér: Juraj Šulc.

Kozlovice: Obzina - Smékal (30. Nekuda), Kostka, Řehák, Skopal, Michl, Zdražil, Vogl, Olšanský, Kozák, Illík (19. Neisner (69. Heger)). Trenér: David Kobylík.